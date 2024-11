Vice Vlahovic, la Juventus ha scelto: super colpo in Serie A | ESCLUSIVO

Riflessioni in casa Juventus, i bianconeri necessitano di un colpo di mercato a gennaio in attacco: serve un vice Vlahovic per rinforzare la prima linea

Nella prestazione insufficiente contro il Parma, per la Juventus, diversi giocatori si sono espressi sotto tono. Tra loro, anche Dusan Vlahovic, incappato in una serata no, con un paio di occasioni cestinate malamente.

Le attenuanti, per il serbo, visto che sta tirando la carretta da solo al centro dell’attacco, ci sono. E i suoi numeri, con 8 reti e 1 assist in 13 partite, non sono neanche malvagi. Ancora una volta, però, si dimostra un centravanti dal grande potenziale, ma molto altalenante. E forse, non proprio il numero 9 perfetto per Thiago Motta, nonostante tra i due ci siano fiducia e stima.

Pesano i discorsi per il rinnovo di Vlahovic, al momento lontano, ma si tratta di problematiche che potrebbero anche non essere risolte entro questa stagione. Nel frattempo, però, la Juventus ha l’obbligo di tirare fuori il meglio possibile da questa annata. E per questo, stante la grande incertezza sul modo in cui Milik tornerà in campo a fine 2024, per il mercato di gennaio l’acquisto di un vice Vlahovic è assolutamente necessario. Così come servirà almeno un colpo in difesa, forse due, Giuntoli si sta già muovendo per un affare nel reparto offensivo per dare il cambio, quando del caso, al numero 9 titolare.

Juventus, Bonny impressiona: è lui il vice Vlahovic ideale

Ci sono diversi profili che si stanno seguendo in merito. Il bomber di riserva potrebbe arrivare dal campionato di Serie A e tutti gli indizi portano a Bonny del Parma.

A quanto appreso da Calciomercato.it, il francese ha impressionato positivamente la dirigenza bianconera nel confronto diretto dello ‘Stadium’, confermando tutto il bene che già si pensava su di lui. Un altro profilo che interessa molto è colui che sarà prossimo avversario, vale a dire Lorenzo Lucca, ma la sensazione è che la Juventus abbia sciolto le riserve e andrà a caccia dell’attaccante dei ducali.