Thiago non ride, Montero piange: si decide per l’esonero alla Juventus

Risultati deludenti e una vittoria che manca da troppe gare in casa Juve: ore decisive per il futuro, rischia l’esonero dalla panchina bianconera

Thiago Motta non riesce ancora a spiccare il volo sulla panchina della Juventus, fermata anche dal Parma nell’ultimo turno infrasettimanale di campionato.

Non ride e anzi le cose vanno ancora peggio a Paolo Montero, nuovamente sconfitto con la Juve NextGen in casa dal Sorrento. I campani nel posticipo della 12° giornata si sono imposti a Biella grazie alla rete firmata nel finale da Di Francesco, lasciando mestamente all’ultimo posto in classifica i giovani bianconeri. Solo una vittoria finora nel torneo di Serie C per la seconda squadra della Juventus e sesta sconfitta consecutiva per i ragazzi di Montero che non vincono da dieci partite. Cammino horror finora per la Next Gen, che rischia seriamente la retrocessione con questo ruolino di marcia.

Juventus, nuova sconfitta per la NextGen: ore decisive per la panchina di Montero

Ieri non è servito neanche il ‘prestito’ dalla prima squadra dei baby Adzic e Rouhi, che non sono riusciti a incidere per le sorti della Juventus NextGen.

Un’ingenuità nel finale di partita è costata carissima ai bianconeri, con Montero sul banco degli imputati per la nuova sconfitta in campionato. L’allenatore uruguaiano adesso rischia grosso, considerando i risultati negativi di questa prima parte di stagione e che potrebbero macchiare il progetto della seconda squadra con una dolorosissima retrocessione nei dilettanti. Montero è in bilico e nelle prossime ore la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ valuterà gli sviluppi suo futuro. La Juve NextGen non riesce a sbloccarsi e la panchina dell’ex difensore è più che mai in pericolo. Già oggi è attesa una decisione da parte dei dirigenti bianconeri: se votare per l’esonero o dare un’ultima chance al tecnico sudamericano in vista della sfida casalinga di domenica contro il Latina.

Sono ore calde e decisive quindi per la NextGen e Montero, che dopo il divorzio da Allegri lo scorso maggio aveva preso il timone della prima squadra nelle ultime due partite di campionato contro Bologna e Monza.