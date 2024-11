Nuovo allenatore dopo l’esonero: ora è UFFICIALE

Il cambio in panchina è stato finalmente ufficializzato. Dopo l’esonero dei giorni scorsi è arrivato il comunicato: ecco il nuovo allenatore di un top club di Premier

Inizia una nuova era al Manchester United. Il glorioso club inglese è reduce da un inizio di stagione a dir poco terrificante alla luce dell’attuale 14esimo posto in Premier League frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e ben 4 sconfitte per un totale di soli 11 punti.

Un vero disastro che ha portato il club di Old Trafford a prendere una decisione drastica: l’esonero di Erik ten Hag. Si è quindi conclusa l’avventura dell’allenatore olandese, spesso criticato nel corso della sua militanza a Manchester ed arrivato al capolinea dopo l’ennesimo risultato negativo.

Un autentico fallimento per lo United soprattutto in relazione alle aspettative e alle importanti cifre spese nel corso delle varie sessioni di calciomercato per potenziare una rosa poi mai definitivamente decollata. Dopo giorni di rumors è trattative quest’oggi è arrivato anche l’annuncio relativamente al nuovo allenatore dei ‘Red Devils’. Il Manchester ha infatti trovato l’accordo per Ruben Amorim, che lascia lo Sporting dopo 4 anni e ben 5 trofei.

Calciomercato Manchester United, UFFICIALE: arriva Ruben Amorim

Nuova era a Manchester sotto la guida di Ruben Amorim che dovrà quindi risollevare le sorti di un club storico che da anni non lotta più per vincere la Premier.

Nella giornata odierna è quindi arrivato i comunicato ufficiale che sancisce l’arrivo del lusitano: “Il Manchester United è lieto di annunciare l’assunzione di Ruben Amorim come allenatore della prima squadra maschile, soggetto ai requisiti del visto di lavoro. Rimarrà fino a giugno 2027, con un’opzione del club per un anno aggiuntivo, una volta che avrà adempiuto ai suoi obblighi con il suo attuale club”.

Dal punto di vista delle tempistiche tecniche Amorim si unirà al Manchester United lunedì 11 novembre e nel frattempo come da annuncio “Ruud van Nistelrooy continuerà a guidare la squadra fino all’arrivo di Ruben”.