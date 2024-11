Non solo Fonseca, weekend d’esami per due ‘rossoneri’

Sono diverse le panchine in bilico in Serie A. Il punto della situazione in vista del prossimo weekend, che potrebbe essere davvero caldo

E’ una Serie A senza esoneri quella che ha visto giocare ben dieci partite. Al momento, l’unico club che ha deciso di cambiare è stata la Roma, affidandosi a Ivan Juric al posto di Daniele De Rossi. Una scelta che non ha per nulla convinto, tanto che il croato continua ad essere in bilico.

Dopo il turno infrasettimanale, però, si è tornati a mettere in discussione, altre panchine. Una certamente è quella di Paulo Fonseca. Per il Milan nessun ultimatum per il portoghese, ma la classifica si sta facendo sempre piĂą complicata e se sabato non dovesse arrivare una vittoria contro il Monza tutto si complicherebbe in maniera davvero pericolosa. L’ex Lille, così, inevitabilmente verrebbe messo in discussione. D’altronde lo sa benissimo anche lo stesso Paulo Fonseca che sono i risultati a fare la differenza e la proprietĂ non vuol buttar via una stagione giĂ a novembre e poi c’è una qualificazione in Champions League da ottenere a tutti i costi. Vincere è dunque l’unico modo per non far tornare in maniera insistenti quelle voci che vorrebbero Sarri, Tudor o Allegri alla guida del Diavolo.

Due ex Milan in bilico: Nesta e Gilardino sotto osservazione

Una vittoria del Milan, però, manderebbe in crisi Alessandro Nesta e il suo Monza. I brianzoli sono reduci dal ko di Bergamo e sono in piena zona retrocessione con gli otto punti in classifica, frutto di una vittoria e cinque pareggi.

I lombardi hanno così gli stessi punti del Venezia, che mercoledì ha battuto in rimonta l’Udinese, e del Lecce, che ha invece avuto la meglio del Verona. Un successo di Paulo Fonseca, quindi, manderebbe in bilico la panchina di un cuore rossonero come Alessandro Nesta. Ma l’ex difensore non è l’unico ad essere a rischio. C’è, infatti, il Genoa che ha perso ancora e il prossimo 4 novembre c’è una sfida salvezza contro il Parma da vincere a tutti i costi, con un Mario Balotelli in più nel motoro.