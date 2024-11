Milan, svelato il motivo della nuova panchina di Leao

Leao verso la terza panchina consecutiva in Serie A: gli aggiornamenti in casa Milan per la prossima sfida contro il Monza

Il ‘caso’ Leao continua. Dopo le panchine contro Udinese e Napoli, per l’esterno portoghese potrebbe arrivare la terza esclusione consecutiva in Serie A in occasione di Monza-Milan.

“Non c’è nessun conflitto tra noi, è solo una scelta dell’allenatore. Quello che penso è che sia obbligo di tutti i giocatori fare il loro meglio per la squadra. Noi cerchiamo di motivare i giocatori con diverse modalità, poi io non devo pregarli o ‘mendicare’ il loro impegno”. Dopo Milan-Napoli, Paulo Fonseca è tornato a ‘spegnere’ il caso Leao, ma nei fatti il tecnico portoghese continua a non vedere il suo connazionale.

“Oggi Leao è entrato bene, ha dato delle buone risposte. Poi se siamo onesti guardiamo la partita di Okafor, che ha giocato bene. È difficile per me decidere in questo momento. Leao sta lavorando per tornare in formazione, per me questa è la cosa più positiva”. Per Fonseca non c’è alcun caso: “Leao non è un caso, non è un problema: ha lavorato bene, come sempre. Siamo sicuri che ritornerà presto il giocatore che noi aspettiamo e che lui si aspetta di essere”. Contro il Monza, però, si va verso la terza panchina consecutiva in campionato. Fonseca pensa ancora alla conferma di Okafor sulla fascia destra.

Milan, Leao verso la terza esclusione consecutiva in Serie A

Arrivano conferme sulla possibile scelta di Fonseca: si va infatti verso la terza panchina di fila per Leao, con Okafor confermato a destra al fianco di Pulisic e Chukwueze.