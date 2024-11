Leao mette spalle al muro il Milan: nuova destinazione a gennaio

Alta tensione al Milan per le ultime esclusioni di Rafael Leao: il portoghese non ha digerito le ultime esclusioni e pensa a un clamoroso addio al Milan già alla riapertura del mercato di gennaio

Fanno discutere le ultime esclusioni di Rafael Leao dall’undici titolare del Milan, con l’asso portoghese in panchina anche nel big match perso con il Napoli.

Tensioni e scintille nello spogliatoio rossonero con Fonseca, con la mancata titolarità nella gara di San Siro contro la capolista di Conte che ha con fermato lo scorso feeling tra l’allenatore e il numero 10 del ‘Diavolo’. Al Milan in questa prima parte di stagione sta mancando il vero Leao, solo a sprazzi capace di fare la differenza. Negli ultimi tempi inoltre il rapporto con Fonseca si è inasprito, con l’allenatore ex Roma e Lille che lo ha relegato in panchina nella partitissima con il Napoli malgrado l’assenza iniziale di un altro giocatore chiave come Pulisic. La situazione non è certamente delle migliori in casa Milan sul fronte Leao, con l’attaccante classe ’99 che starebbe già pensando a un futuro lontano dai rossoneri.

Calciomercato Milan, Leao apre all’addio: c’è anche l’Atletico Madrid alla finestra

Leao a questo condizioni potrebbe anche decidere di cambiare clamorosamente aria già a gennaio e, come riporta ‘Tuttosport’, avrebbe già incaricato i suoi agenti di sondare il terreno per una nuova sistemazione alla riapertura del mercato se le cose non dovesse cambiare nel rapporto con Fonseca.

Da capire quali saranno adesso le scelte del tecnico in vista delle prossime partite, ad iniziare dalla trasferta nella vicina Monza di domani sera contro la squadra dell’ex Nesta. Intanto tornano con insistenza i rumors di mercato su Leao, accostato soprattutto al Barcellona dopo il pressing dei blaugrana nell’ultima finestra estiva. Sempre in Spagna, inoltre, arriva la voce anche di un possibile interessamento per nazionale portoghese da parte dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Senza dimenticare infine il corteggiamento dall’Arabia Saudita, anche se quest’ultima ipotesi non stuzzicherebbe particolarmente Leao, che ha una clausola rescissoria da 175 milioni di euro nel contratto in scadenza nel 2028 con il Milan.