Inter, pericolo Maldini: spuntano altre due pretendenti

Spunta un retroscena di mercato su Daniel Maldini, giocatore del Monza ora nel mirino dell’Inter

Non solo l’Inter sulle tracce di Daniel Maldini, centrocampista offensiva fortemente voluto al Monza da Adriano Galliani.

Il nome di Daniel Maldini è sempre più al centro del calciomercato in Serie A. Punto fermo del Monza di Alessandro Nesta, il figlio e nipote d’arte è da tempo nel mirino di diversi club di massima serie. Dopo le esperienze in prestito a Spezia ed Empoli, nella passata stagione il giocatore classe 2001 è approdato al Monza che la scorsa estate lo ha prelevato a titolo definitivo dal Milan su volontà di Adriano Galliani, vicepresidente vicario e amministratore delegato del Monza.

Nelle scorse settimane Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha fatto capolino nella vicina Brianza per monitorare proprio Daniel Maldini, possibile obiettivo di mercato dei nerazzurri in vista della sessione invernale di calciomercato o di quella estiva, anche alla luce del contratto che lega Daniel Maldini al Monza fino al 30 giugno 2026 (con opzione per una stagione ulteriore) oltre ai vari Carboni, Bondo e Dany Mota, altri giocatori della formazione brianzola finiti nel mirino del club nerazzurro. Per ora si registra solo un apprezzamento nei confronti di Maldini junior che lo scorso anno – con Raffaele Palladino in panchina – ha chiuso la sua personale stagione con un bottino di quattro gol e due assist.

Calciomercato Inter, altre pretendenti per Daniel Maldini

Lo stesso Adriano Galliani in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del futuro di Daniel Maldini, la scorsa estate approdato a titolo definitivo al Monza dopo la volontà del Milan di non puntare sul classe 2001.

Secondo Adriano Galliani, Daniel Maldini “tecnicamente e fisicamente ha tutto, deve avere solo un po’ più di cattiveria”. L’esperto dirigente lombardo lo ha “voluto fortemente e lui ha voluto fortemente tornare a Monza”. Un desiderio, quello di tornare in Brianza, non scalfito dall’interesse di altre società: “Aveva due club del lato sinistro della classifica che lo hanno cercato” ha rivelato Galliani, pur non facendo i nomi di Lazio e Atalanta che in estate avevano messo nel mirino Daniel Maldini. Ad ogni modo, il dirigente del Monza ha assicurato che “nessuna società ci ha chiesto di lui”.