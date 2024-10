Roma-Torino, che tegola per Juric: intervento killer in allenamento

Tra poche ore Roma-Torino, grossi problemi per Ivan Juric: un intervento in allenamento mette fuori causa un titolare dei giallorossi

Il turno infrasettimanale di campionato in Serie A si chiude oggi con gli ultimi tre match in calendario, piuttosto importanti. Alle 18.30, sarà la volta di Genoa-Fiorentina, quindi, in serata, Como-Lazio e Roma-Torino. Riflettori puntati soprattutto sul match dell’Olimpico, e visto quanto sta avvenendo negli ultimi giorni non potrebbe essere altrimenti, con una situazione che in casa giallorossa potrebbe diventare ancora più incandescente.

Ivan Juric affronta il suo passato granata in un clima che definire delicato è un eufemismo, dopo le ultime due sconfitte in campionato, in particolare il 5-1 incassato domenica sera in casa della Fiorentina. Come abbiamo raccontato su Calciomercato.it, Juric è stato confermato al momento anche per assenza di soluzioni. Il tecnico croato è comunque spalle al muro e stasera si gioca tantissimo. Anche perché la squadra vorrebbe il ritorno di De Rossi e i Friedkin pensano già a un nuovo allenatore.

Insomma, 90 minuti cruciali, quelli di stasera, per l’intera stagione romanista, che potrebbe vivere un ennesimo ribaltone. E nelle ore precedenti al match, i segnali che arrivano per Juric non sono dei più incoraggianti, tutt’altro. La rifinitura potrebbe aver tolto dalla sfida uno dei principali titolari.

Roma-Torino, Pellegrini a rischio: come sta il capitano giallorosso

Infatti, le condizioni di Lorenzo Pellegrini, capitano giallorosso, sarebbero fortemente a rischio per la gara di stasera. Mancano poche ore e l’eventualità di non vederlo in campo si fa piuttosto concreta.

Una nuova tegola per Juric, causata da un brutto intervento di Saud Abdulhamid. Intervenuto fuori tempo in scivolata, il giovane saudita ha colpito Pellegrini al piede, procurandogli una fortissima contusione e dolore molto intenso. Fino all’ultimo si cercheranno di valutare le condizioni del numero 7 per capire se si potrà recuperarlo, se potrà essere arruolabile per la panchina o se dovrà dare completamente forfait. Non i migliori auspici per una gara che per tutto l’ambiente Roma somiglia a un dentro o fuori, per tanti motivi.