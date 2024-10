Ritorno alla Juventus a gennaio: il via libera è arrivato

Juventus in azione per il calciomercato di gennaio, per i bianconeri si prospetta un ritorno in grande stile: arriva l’indizio che favorisce Giuntoli

La rivoluzione avviata in estate dalla Juventus ha avuto sicuramente proporzioni importanti, ma non è stata che il principio, per il club bianconero, per il nuovo ciclo che ha in mente la dirigenza. Tanti colpi di mercato di spessore messi a segno, effetti positivi sul bilancio per il complesso delle operazioni realizzate da Giuntoli, ma in vista della sessione di gennaio ci sarà ancora molto da fare per il direttore tecnico dei torinesi.

La squadra di Thiago Motta sta provando a tenersi in linea di galleggiamento per gli obiettivi da perseguire in campionato e in Europa, ma ci sono delle fisiologiche difficoltà. Dovute anche all’emergenza infortuni che sta condizionando non poco le scelte del tecnico. Proprio questo tipo di necessità andrà ad indirizzare inevitabilmente le mosse di mercato da qui a qualche settimana e in questo senso le strategie sono già abbastanza definite.

La priorità della Juventus è un colpo in difesa e da questo punto di vista Giuntoli mette nel mirino sempre con maggior decisione un ritorno in bianconero. Ipotesi che prende maggiore consistenza con l’andare dei giorni.

Dragusin alla Juventus a gennaio, la decisione del Tottenham

Il ritorno in questione potrebbe essere quello di Radu Dragusin. Il difensore romeno, dopo essere passato da Torino da giovanissimo, si è affermato al Genoa, accettando poi la chiamata del Tottenham. Dove le cose per lui però non stanno andando nel migliore dei modi.

A Londra, Postecoglou preferisce, come assetto titolare, la coppia formata da Romero e Van de Ven al centro della difesa. E il profilo di Dragusin come primo sostituto non convince pienamente, tanto che il club starebbe pensando a propria volta a un acquisto difensivo a gennaio, come riportato da ‘Football Insider’. Nonostante Dragusin sia intenzionato a lottare per scalare posizioni, di questo passo potrebbe rendersi per lui necessario guardarsi attorno per una nuova avventura. E a quel punto la Juventus si farebbe trovare certamente pronta, magari puntando a un affare a condizioni di favore con gli ‘Spurs’.