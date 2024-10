Il poker spaventa il Milan: così dice addio ai rossoneri

Il Milan può perdere uno dei migliori calciatori di questa prima parte di stagione: la Premier League lo chiama

Un periodo di difficoltà per il Milan: il ko contro il Napoli ha riaperto il dibattito sulla posizione di Fonseca e riportato a galla problemi che se sembravano potessero essere messi in soffitta.

Non è così, almeno non ancora, è toccherà al tecnico portoghese provare a raddrizzare la barca, anche per evitare un possibile esonero. Fondamentale in questo senso sarà ritrovare l’apporto dei calciatori più determinanti della rosa: Maignan, Theo Hernandez e Leao su tutti. Sono loro tre, in particolare il portoghese, che devono favorire il cambio di passo, mentre al momento a trascinare i rossoneri sono altri calciatori.

Sicuramente Pulisic, tra i più positivi in questa stagione, ma anche Reijnders che di recente ha messo la sua firma sulla prima vittoria in Champions League contro il Bruges. Proprio il centrocampista olandese potrebbe essere il prossimo uomo mercato del Milan visto che intorno al suo nome sono iniziate a muoversi diverse società.

Calciomercato Milan, in quattro su Reijnders

Stando a quanto riferito da fichajes.net, infatti, sarebbero quattro le società che avrebbero messo il nome dell’olandese in cima alla lista degli obiettivi per le prossime sessioni di mercato.

Tra queste ci sarebbe anche il Barcellona che ha provato a prendere il calciatore già prima che finisse al Milan. Oltre ai blaugrana, Reijnders piace anche in Premier League: Liverpool, Manchester City e Tottenham i club pronti a far partire l’assalto. Da parte loro, i rossoneri non hanno alcuna intenzione di cedere il 24enne e anzi stanno lavorando al rinnovo di contratto.

L’intento è quello di prolungare di un ulteriore anno l’attuale accordo, rivedendo ovviamente al rialzo l’ingaggio percepito dal calciatore. Una trattativa che potrebbe anche andare in porto visto la volontà del giocatore di continuare a vestire la maglia del Milan. Una scelta che potrebbe quindi spegnere sul nascere qualsiasi velleità di andare a bussare alla porta dei rossoneri per acquistare Reijnders.