I Friedkin ribaltano la squadra: vanno via a costo zero

Pronta la rivoluzione dei Friedkin: ecco i giocatori che possono dire addio al club

Entro la fine dell’anno dovrebbe aprirsi ufficialmente una nuova Era, coi Friedkin pronti a rivoluzionare il club e a ribaltare la rosa in vista della prossima annata calcistica.

Non c’è solo la Roma, anzi nel prossimo futuro la priorità calcistica dei Friedkin sarà un’altra: ovvero l’Everton. È dello scorso 23 settembre il comunicato che annunciava l’acquisto dei ‘Toffees’ da parte della famiglia che dal 2020 possiede la società giallorossa.

“Blue Heaven Holdings e Friedkin Group confermano di aver raggiunto un accordo sui termini della vendita della quota di maggioranza di Blue Heaven Holdings nell’Everton Football Club. La transazione è soggetta all’approvazione normativa, tra cui quella della Premier League, della Football Association e della Financial Conduct Authority”. L’operazione cha porrà fine all’Era Moshiri, iniziata nel 2016, è costata ai Friedkin circa 500 milioni di euro.

Come riporta ‘TeamTalk’, Friedkin Group sta pianificando una “valutazione dell’intero club”. Si preannunciano cambiamenti importanti, nonché un intervento deciso sull’attuale formazione che attualmente occupa il 16esimo posto in Premier, con appena 9 punti.

I Friedkin pianificano il ‘nuovo’ Everton: otto giocatori in scadenza

Insomma, la salvezza sarà tutta da conquistare, e magari potrebbe essere meno complicata con un intervento significativo già nel prossimo calciomercato invernale. Il tutto considerando che in rosa ci sono ben otto calciatori in scadenza. Da gennaio ognuno di loro potrebbe firmare un pre contratto con un altro club. Trattasi di Dominic Calvert-Lewin, Abdoulaye Doucoure, Michael Keane, Ashley Young (ex Inter), Seamus Coleman, Asmir Begovic (ex Milan), Idrissa Gana Gueye e Joao Virginia.

Per la fonte britannica, l’Everton ha iniziato a trattare concretamente il rinnovo solo con Calvert-Lewin. Alla punta di Sheffield, autore di soli 2 gol in questo primo scorcio di stagione, hanno già proposto un contratto molto redditizio, ma al momento la fumata bianca non è arrivata. Su di lui c’è il Newcastle, allo stato attuale il club pronto a ingaggiarlo a costo zero in caso di non prolungamento coi ‘Toffees’.