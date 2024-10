Caos ed espulsioni: quattro rossi in Serie A

Ecco cosa è successo nel corso dei match che hanno chiuso la decima giornata di Serie A: sono ben quattro le espulsioni

La Lazio non si ferma più e conquista altri punti preziosi, battendo in trasferta il Como. Una partita quella che si è giocata allo Stadio Giuseppe Sinigaglia ricca di emozioni e di gol, ben sei, di cui cinque da parte della Lazio.

Ma le reti sarebbero potute essere decisamente di più se gli uomini di Fabregas fossero stati meno spreconi. Ma il match tra il Como e la Lazio ha visto anche ben tre espulsioni. Al 62′ è stato caccoato Braunoder per un faallo su Pedro che gli è costato il secondo giallo. Qualche minuto dopo, sempre per doppia ammonizione, l’arbitro è estratto il rosso per Tavares.

Va segnalato, inoltre, che in precedenza, Pairetto aveva estratto il rosso anche per un componente della panchina, del Como, Filippo Sassi, che aveva protestato per un intervento irregolare di Pedro. Espulsione fuori dal campo anche in Roma-Torino: pure in questa circostanza si è trattato di un componente della panchina, il team manager granata, per le eccessive proteste