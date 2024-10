Cambiaso bacchetta la Juventus: “Siamo stati pigri”. Niente alibi per Bremer

La Juventus manca ancora la vittoria in casa nel match contro il Parma: le parole in conferenza stampa di Andrea Cambiaso

La Juventus stecca contro il Parma, dopo la spettacolare remuntada di domenica scorsa sul campo dell’Inter nel Derby d’Italia di San Siro.

Dopo Thiago Motta, anche Andrea Cambiaso è amareggiato per la mancata vittoria all’Allianz Stadium contro i ducali allenati da Pecchia: “Oggi siamo stati un po’ pigri nelle preventive, abbiamo sbagliato tanto tecnicamente e abbiamo subito diverse ripartenze veloci – sottolinea in conferenza stampa il jolly bianconero – Il Parma è una squadra forte, tecnica e che ha raccolto finora meno punti di quanto meritasse. Sono d’accordo con Thiago Motta: dovevamo leggere meglio la partita, abbiamo avuto troppa fretta quando arrivavamo davanti la loro area“.

Juventus-Parma, Cambiaso in conferenza: “Problema di squadra”

Cambiaso prosegue nella sua analisi: “Dei momenti di calo di possono stare, anche se dobbiamo evitarli. Ci servirà per mettere dentro esperienza e benzina. Siamo una squadra nuova, con un nuovo allenatore e una nuova sistema di gioco. Dobbiamo solo continuare ad allenarci e guardare avanti: sabato ci spetta un altro match difficile contro l’Udinese“.

La Juve sta pagando nelle ultime partite l’assenza di Bremer nel reparto difensivo: “Gleison è un giocatore fortissimo e su questo non ci sono dubbi. Però un solo calciatore non può determinare gli equilibri di una squadra. Stasera c’è stata pigrizia nelle preventive ed è stato un problema di squadra. Dobbiamo lavorare per migliore e io stesso devo crescere personalmente”.