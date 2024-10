Thiago Motta amaro: “Non è quello che vogliamo”. C’è solo una buona notizia per la Juve

Ancora un pareggio in campionato per la Juventus, che non va oltre il 2-2 contro il Parma: le dichiarazioni in conferenza stampa di Thiago Motta

Si ferma nuovamente la Juventus, che soffre di ‘pareggite’ soprattutto di fronte al pubblico amico dell’Allianz Stadium. Solo 2-2 contro il Parma nel turno infrasettimanale di campionato, con gli ospiti due volte in vantaggio e ripresi dal duo statunitense McKennie-Weah.

Dopo lo scoppiettante 4-4 in rimonta con l’Inter, la remuntada odierna lascia l’amaro in bocca questa volta ai bianconeri di Thiago Motta: “Non è il risultato che volevamo, il pareggio non ci soddisfa. La nostra prestazione non è stata sufficiente per arrivare alla vittoria – spiega con delusione il tecnico della Juve in conferenza stampa – Non abbiamo tanto tempo per pensare, dobbiamo lasciarci subito alle spalle questa partita e pensare alla gara di sabato a Udine. L’Udinese come il Parma è pericolosa nelle ripartenze, nonostante la sconfitta di oggi stanno bene e in casa sono una squadra complicata da affrontare”.

Thiago Motta risponde successivamente alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Cosa non ha funzionato? Serve più equilibrio nel gioco, specialmente quando giochiamo nella metà campo avversaria. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, stasera abbiamo commesso anche tanti errori negli ultimi metri. Il Parma aveva 50-60 metri di campo davanti quando attaccava e questo dal punto di vista psicologico non ci lasciava tranquilli”. Sulla prova di Gatti e Danilo, per la prima volta insieme dall’inizio al centro della difesa: “Mi concentro sulla prestazione collettiva, in determinate situazioni dobbiamo fare meglio“.

Juventus-Parma, Thiago Motta ritrova Koopmeiners: “Per noi è molto importante”

La Juventus stecca ancora in casa, con Dusan Vlahovic anonimo e mai pericoloso dalle parti di Suzuki. Thiago Motta bacchetta però tutta la squadra: “Mi aspettavo una prestazione diversa da parte di tutti, non solo da Dusan. Potevamo concludere meglio le azioni perché abbiamo dei calciatori forti e con grande qualità. Questo non è quello che vogliamo, possiamo sicuramente fare di più“.

Per l’assalto finale la Juve ha ritrovato anche Koopmeiners, assente dal match contro il Cagliari: “L’ho visto bene, per noi è un giocatore molto importante. Siamo felici di riaverlo con noi. Ha avuto un problema fastidioso, ha stretto i denti per il dolore perché voleva aiutare la squadra”, conclude Thiago Motta dalla sala stampa dell’Allianz Stadium.