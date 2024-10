Affare pazzesco tra Milan e Liverpool: Chiesa la contropartita

Chiesa fatica a trovare spazio in Inghilterra. Appena 3 le presenze finora dell’ex Juventus, per un totale di soli 78’

L’avventura di Chiesa al Liverpool potrebbe durare un battito di ciglia. Finora l’ex Juventus ha trovato pochissimo spazio, pagando – come sottolineato da Slot – la differenza di intensità tra la Premier e la Serie A. Non ha poi giocato in suo favore l’estate vissuta ai margini alla Continassa, con la cessione ai ‘Reds’ arrivata solo a un passo dal gong, per circa 12 milioni più bonus.

Appena 3 le presenze fin qui di Chiesa con la maglia dei ‘Reds’, per un totale misero di 78 minuti. Praticamente è come se non abbia mai giocato e questo è un problema enorme per il figlio d’arte, pure in ottica Nazionale. Chiesa ha bisogno di tornare protagonista, di ritrovare continuità di impiego – ammesso che il fisico glielo consenta – dunque non va esclusa una sua richiesta di cessione qualora da qui a gennaio la sua situazione non dovesse mutare.

Nell’Inter ha sempre due estimatori, Marotta in primis e poi Inzaghi, ma non bisogna escludere altre piste italiane qualora optasse per il ritorno in Italia. C’è chi lo accosta addirittura al Como, e la cosa non sorprenderebbe viste le ambizioni della proprietà indonesiana, già palesatesi nella finestra estiva. Ora quella comasca non può che essere solo una ‘suggestione’. Altri rumors mercatari rilanciano invece l’opzione Milan, anche se sugli esterni i rossoneri sono copertissimi. Fa panchina Leao, per dire…

Liverpool su Reijnders: Chiesa potrebbe essere offerto al Milan

In realtà potrebbe essere il Liverpool a proporre Chiesa a destra e a manca, se appurato che non potrà mai essere all’altezza della Premier. E il Milan, in tal caso, potrebbe rappresentare un interlocutore ‘interessante’. Il club inglese potrebbe offrirlo a Ibrahimovic e soci per arrivare a uno dei big, dei titolarissimi della squadra di Fonseca: Tijjani Reijnders.

Stando a indiscrezioni dalla Spagna, il Liverpool ha messo nel mirino Reijnders già per il mercato di gennaio, dove la priorità sarà rafforzare il centrocampo. L’olandese sarebbe il piano B a Martin Zubimendi, il prescelto di Slot per la regia. Ma strapparlo alla Real Sociedad a gennaio potrebbe non essere un’impresa semplice, così come Reijnders al Milan.