Addio Leao-Milan, svolta inevitabile: hanno già detto sì

Il futuro di Rafa Leao ‘accende’ le ultime ore in casa Milan: il ritorno di fiamma stravolge i piani, calamitando l’attenzione mediatica

Uscito sconfitto dal big match di San Siro contro il Napoli, il Milan di Paulo Fonseca si proietta ai prossimi impegni ufficiali con l’auspicio di recuperare in tempi relativamente brevi i tanti infortunati che hanno reso piuttosto corta la coperta del tecnico portoghese.

A far rumore nella notte del Meazza, però, è stata anche e soprattutto l’esclusione iniziale di Rafa Leao. Sebbene l’attaccante portoghese sia stato relegato in panchina anche in altre circostanze, la scelta di Fonseca di non puntare forte su uno dei calciatori più tecnici a sua disposizione non è affatto passata inosservata. La nuova esclusione di Leao dal 1′ si inserisce piuttosto in un contesto più ampio, nel quale il lusitano sembra aver perso quella centralità carismatica e tecnica che fino a poche settimane fa lo avevano reso un punto di riferimento imprescindibile del progetto tecnico rossonero. Al centro di insistenti voci di mercato nell’ultima campagna trasferimenti estiva, Leao potrebbe dunque rappresentare nuovamente l’oggetto del desiderio di quelle big che avevano provato a bussare alla porta del Milan per capire la fattibilità dell’operazione, ricevendo un inappellabile due di picche. Proprio in questa direzione, del resto, si inseriscono le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: il Barcellona pronto a tutto per Leao

Secondo quanto evidenziato da sport.es, infatti, il Barcellona non avrebbe affatto gettato la spugna, coltivando ancora la possibilità di mettere le mani sull’esterno offensivo del Milan. Convinti della necessità di puntare forte su Leao per rinforzare il proprio reparto offensivo, i blaugrana avrebbero ricominciato a tessere la tela. Sia Flick che l’area tecnica dei catalani sono intrigati all’idea di chiudere positivamente un affare che si preannuncia comunque molto articolato.

A causa dei costi dell’operazione – ricordiamo la clausola rescissoria inserita nel contratto del talento rossonero in occasione dell’ultimo rinnovo – ma non solo. Rispetto alla posizione assunta qualche settimana fa, però, il Milan potrebbe essere più malleabile nel caso in cui arrivasse un’offerta giudicata congrua. Il Barcellona continua a subodorare l’operazione, i rossoneri non hanno ancora aperto ma la sensazione è che la pista possa prendere quota nel corso dei prossimi mesi: scenario, quest’ultimo, da monitorare con estrema attenzione.