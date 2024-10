Vlahovic ‘mandato via’: caos Juventus, Thiago Motta non ha altra scelta

Non ha convinto la prima frazione di gioco della Juventus. Non pochi calciatori bianconeri sono subito diventati oggetto di critiche: ecco cosa è successo

Grazie alla rete di Delprato il Parma è riuscito subito a sbloccare la contesa dell’Allianz Stadium, colpendo a freddo una Juventus che ha faticato e non poco a reagire, prima del sigillo di Mckennie. Spesso sfilacciata, la compagine di Thiago Motta non è riuscita a creare occasioni concrete nella prima mezz’ora se si esclude il gol divorato da Dusan Vlahovic, la cui posizione era comunque dubbia.

Oltre alla fragilità difensiva evidenziata già a San Siro contro l’Inter, la ‘Vecchia Signora’ ha peccato di qualità e intraprendenza in fase di possesso. La scelta di Thiago Motta di affidarsi a Weah dall’inizio – protagonista della mancata marcatura che ha poi portato alla rete del Parma – non ha pagato. A maggior ragione se si considera che lo statunitense è stato preferito a Yildiz, mandato nuovamente in panchina. Più in generale, una Juve troppo pasticciona – impersonata dall’errore sottoporta di Vlahovic – sta calamitando non poche critiche dai propri tifosi, che sui social non hanno perso tempo per esprimere un certo disappunto:

Ancora Yildiz in panca e Weah titolare, allora caro Motta perseveri… mi sa che sei un allenatore mediocre! Torna da dove sei venuto! — Luca Falchi (@FalchiLuca) October 30, 2024

Weah e Chico triplicati ad ogni azione. Se ne sarà accorto Motta? #JuveParma — Mottismo 👉🏻🧠 (@labronismo) October 30, 2024

Vlahovic non lo commento neanche più — che amarezza (@amarezzache) October 30, 2024

Ma si può giocare così ? Vlahovic inesistente… #JuveParma — Giuseppe Marmotta (@provocatorepuro) October 30, 2024

Bonny è almeno 3 categorie sopra a Vlahovic come fa Giuntoli a non rendersene conto — Bresingar (@Bresingar) October 30, 2024

Vlahovic ormai è buono per la salvezza — Squiddy98 (@squiddy98) October 30, 2024

Basta #Vlahovic per favore — Alessio Gennari (@GennariAlessio) October 30, 2024

Vlahović non può prendere 12 milioni di stipendio e continuare a fare simili errori madornali #JuveParma — Souf (@Taibisoufiane) October 30, 2024