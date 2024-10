Situazione meteo tragica, tredici vittime confermate. UFFICIALE: rinviate due partite

La situazione meteo è ormai precipitata con conseguenze drammatiche: 13 vittime confermate. Almeno due partite rinviate

Le polemiche per la questione Bologna-Milan non si sono ancora definitivamente spente. I giorni del rinvio del match al Dall’Ara sono stati una vera e propria bufera mediatica, con il tira e molla tra il Comune e la Lega, oltre alle due società. I rossoneri avrebbero voluto assolutamente giocare, a porte chiuse oppure in un altro stadio e non a caso il commento del presidente Scaroni è stato di una “decisione incomprensibile” e di un Milan “furioso”. Soprattutto visto il meteo decisamente tranquillo e praticamente senza pioggia di sabato scorso.

Al contrario il Bologna, nella persona dell’ad Fenucci, ha accolto la scelta di Comune e Prefetto, per ordine pubblico e anche per “salvaguardare l’incasso da devolvere” in parte alle popolazioni più colpite dalle alluvioni dei giorni scorsi. Alla fine il match è stato rinviato a data da destinarsi. Situazione ben peggiore stanno vivendo in Spagna a livello meteorologico e, purtroppo, di conseguenze per la vita umana. Delle inondazioni catastrofiche si stanno verificando a est del paese causate dalle violente precipitazioni. A Valencia la questione è diventata gravissima, con temporali che hanno portato qualcosa come più di 400 mm di pioggia caduti. A Chiva, ad esempio, sono stati registrati 343 mm in 4 ore. La Guardia Civil ha pochi minuti fa confermato che nella Comunità valenciana ci sono da registrare 13 vittime. E la sensazione è che potrebbe ancora peggiorare.

La DANA mette in ginocchio Valencia e la Spagna: chiesto il rinvio delle partite

In Spagna continua il maltempo che sta mettendo in ginocchio alcune parti del paese. Il temporale a forma di ‘V’ fa parte della DANA, un fenomeno meteorologico tipico della Spagna e del Mediterraneo occidentale dato dallo scontro tra aria calda e aria fredda e che innesca temporali intensi e piogge abbondanti, in questo caso precipitazioni estreme. Questa sera era previsto il match di Copa del Rey in casa del Parla Escuela, squadra della Prima Divisione Autonoma di Madrid, alle ore 21, con il Valencia grande ospite.

Ma il club della Liga – che sta vivendo un momento pessimo della sua storia e in questo momento è addirittura ultimo in classifica con 7 punti in 11 partite – ha spinto con la federazione spagnola per far rinviare la partita. E lo ha confermato con un comunicato ufficiale nella serata di ieri. Difficoltà anche per il Levante che per l‘interruzione del servizio ferroviario sulla linea Madrid-Valencia non è riuscito a raggiungere Pontevedra (in Galizia) per giocare il proprio match di Copa del Rey in programma sempre oggi. Pochi minuti fa è arrivata così la conferma definitiva e ufficiale della federazione sul rinvio di entrambe le partite Parla Escuela-Valencia e Pontevedra-Levante. Con data già fissata, il 6 e 7 novembre rispettivamente, tra una settimana. E non è detto che anche altre partite di coppa potrebbero avere la stessa sorte.