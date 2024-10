Sinner, altro colpo di scena dopo il forfait a Parigi-Bercy: pazzesco

Jannik Sinner alza bandiera bianca per il torneo Parigi-Bercy, ma un altro colpo di scena ha coinvolto il tennista azzurro: incredibile quello che è successo

I segnali c’erano stati già durante l’allenamento di domenica e la conferma è arrivata nelle scorse ore: Jannik Sinner ha rinunciato al torneo Parigi-Bercy per colpa di un virus. L’azzurro, dunque, non parteciperà all’ultimo Masters 1000 della stagione, che abbandonerà Bercy dopo questa stagione per trasferirsi a La Defense Arena di Nanterre.

Nelle scorse ore, proprio Sinner ha parlato dopo la difficile scelta: “Non vedevo proprio l’ora di questo torneo, sono deluso. Ma andrà tutto bene, non sono preoccupato per Torino e la Davis. Farò di tutto per essere al 100%. C’è abbastanza tempo per preparare molto bene le Finals. Ho iniziato a sentirmi male durante l’allenamento. A quanto pare è un virus. Ora mi sento meglio, ma non sono pronto per competere a Parigi. Punterò a tornare più forte per Torino”.

Sinner, niente Parigi ma spunta un bonus: la rivelazione

Il forfait di Jannik è del tutto irrilevante per la classifica ATP. In questa settimana di partite, l’azzurro avrebbe difeso solamente 90 punti, che non avrebbero neanche aumentato di troppo il divario con gli inseguitori. Anche in caso di vittoria di Alcaraz, lo spagnolo diminuirebbe il suo distacco dall’altoatesino fino a 3220 punti. Sarà nel 2025 che il tema classifica tornerà prepotente. A Torino, ci sarà il grande test per Sinner, che arrivò in finale lo scorso anno, perdendo poi contro Djokovic.

L’assenza di Sinner dal torneo di Parigi-Bercy, non toglierà al tennista italiano la possibilità di ricevere un bonus. Solamente il viaggio all’ombra della Torre Eiffel potrebbe valere oltre mezzo milione di dollari. Questo per via di un regolamento che distribuisce il Bonus Pool della stagione 2024, un sistema di incentivi che premia i giocatori per costanza e rendimento. I 30 tennisti ad aver conquistato più punti tra Masters 1000 e Finals si divideranno 20 milioni di dollari, ai quali si aggiungerà una quota extra, frutto della strategia di profit sharing 50-50 tra tornei e atleti introdotta nel 2023.

Questa, lo scorso anno, portò il pool a un totale di 33,5 milioni di dollari, con Carlos Alcaraz che incassò poco meno di 4,5 milioni. L’ammontare finale non è ancora certo; ma Sinner gode di buone prospettive. Ogni Masters 1000 saltato comporta una decurtazione del bonus: 25% per una sola assenza, 50% per due, 75% per tre, fino alla perdita totale per quattro o più assenze, come accaduto a Djokovic nell’ultima stagione.

Tuttavia, la sanzione scende al 12,5% per torneo se il giocatore svolge attività promozionali e mediatiche. Ed è esattamente quello che Jannik ha fatto nei due eventi saltati, Roma e Bercy. Così, da una possibile penalità del 50%, quella complessiva sarà solo del 25%. Sinner si porterà a casa anche 310.000 dollari dal bonus pool degli ATP 500, grazie al secondo posto stagionale, appena dietro Arthur Fils, che incasserà invece un assegno da 615.000 dollari.