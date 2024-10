PAGELLE E TABELLINO EMPOLI-INTER 0-3: Darmian da clonare, Thuram esce subito di scena. Vazquez si conferma

Top e flop della sfida tra Empoli e Inter andata in scena al ‘Castellani’ e valevole per la decima giornata di Serie A

EMPOLI

TOP Vasquez 6,5 – Conferma il proprio valore. Paratona nei primi minuti sulla deviazione di schiena di Ismajli. Dà sicurezza al reparto, nel secondo tempo è reattivo sul colpo di testa forte e ravvicinato di Lautaro. Sulla doppietta di Frattesi, il portiere di proprietà del Milan non può nulla.

TOP Fazzini 6,5 – D’Aversa lo piazza su Barella a inizio azione dell’Inter. Nel secondo tempo è l’unico che prova a combinare qualcosa.

FLOP Goglichidze 3 – La brutta entrata su Thuram che gli costa il rosso è una ingenuità grave che ammazza la squadra di D’Aversa.

FLOP Anjorin 5 – Troppo timido e sempre di rincorsa. / Dal 57′ Pezzella 5,5

Ismajli 5,5

Viti 5,5

Gyasi 6,5 / Dal 77′ Sambia s.v.

Maleh 6 / Dal 57′ Henderson 5,5

Cacace 5,5

Solbakken 5,5 / Dal 46′ De Sciglio 5,5

Colombo 6 / Dal 65′ Pellegri s.v.

All.D’Aversa 6

INTER

TOP Frattesi 7,5 – Ogni tanto si perde in delle sciocchezze. Al posto giusto e nel momento giusto, come spesso gli accade. Il secondo gol stagionale è pesante, poi fa il terzo e chiude il match contro la squadra in cui è cresciuto.

TOP Darmian 7 – Andrebbe clonato. Non risente del gol annullato e a inizio ripresa, con la sponda di testa per Frattesi, è decisivo.

FLOP Thuram 5 – Dopo il fallaccio di Goglichidze alla mezz’ora esce dalla partita. Forse ha avuto ‘paura’ di spingere troppo.

FLOP Mkhitaryan 5 – Senza spunti e un po’ in affanno. / Dal 65′ Zielinski 6

Sommer 6

Bisseck 6

De Vrij 6,5 / Dall’80’ Palacios s.v.

Bastoni 6 / Dal 65′ Pavard 6,5

Barella 7

Dimarco 6 / Dal 65′ Dumfries 6

Lautaro 7

All.Inzaghi 6,5

Arbitro Marchetti 5,5

TABELLINO EMPOLI-INTER 0-3

49′ e 66′ Frattesi, 78′ Lautaro

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi (77′ Sambia), Maleh (57′ Henderson), Anjorin (57′ Pezzella), Cacace; Fazzini, Solbakken (46′ De Sciglio); Colombo (65′ Pellegri). All.: D’Aversa

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij (80′ Palacios), Bastoni (65′ Pavard); Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan (65′ Zielinski), Dimarco (65′ Dumfries), Thuram (75′ Taremi), Lautaro Martinez. All.: Inzaghi

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido

AMMONITI: Goglichidze, Cacace

ESPULSO: Goglichidze, Bastoni