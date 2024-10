Milan, mercato sbagliato: flop per 100 milioni

E’ tempo di bilanci dopo la partita contro il Napoli. Molti calciatori non hanno dato le risposte sperate contro gli azzurri: tante le scelta sbagliate di Moncada

Il sogno Scudetto per il Milan sembra già essere un lontano ricordo. Il ko di ieri contro il Napoli, pone il Diavolo a ben 11 punti dalla vetta. Anche questa stagione rischia così di essere fallimentare.

In queste settimane così sono un po’ tutti finiti nel mirino della critica, dall’allenatore ai calciatori, passando per Zlatan Ibrahimovic, ma la continuità negli ultimi due anni è rappresentata da Geoffrey Moncada. D’altronde è lui che ricopre il ruolo di Direttore Tecnico e che ha di fatto preso il posto di Paolo Maldini, con risultati fin qui discutibili. Se Giorgio Furlani è l’uomo dei conti e Ibra l’uomo della società , il francese è certamente quello del campo, quello delle scelte di mercato.

Tralasciando il lavoro a Milanello con la squadra, ci concentriamo sui tanti acquisti che sono dei veri flop. Lo facciamo proprio dopo Milan-Napoli perché i rossoneri senza i titolarissimi hanno dovuto affidarsi a tante riserve che non si sono rivelate per nulla all’altezza.

Così della linea difensiva schierata ieri, si salva il solo Malick Thiaw. Pavlovic, pagato 18 milioni di euro, non sembra essere proprio il centrale più adatto per Fonseca. Fonseca che non avrebbe sicuramente puntato su Emerson Royal. Per molti resta inspiegabile l’investimento da 15 milioni per il brasiliano. Pagare, poi, 4,5 milioni per Filippo Terracciano non è sembrata una grande scelta.

E’ giusto però che i tre difensori citati, per i quali il Diavolo, ha speso 37,5 milioni (si poteva facilmente comprare Buongiorno) abbiano ancora un po’ di tempo visto che sono arrivati da poco (l’italiano a gennaio, in realtà ).

Milan, flop a centrocampo: Musah e Loftus-Cheek bocciati

Non ci sono scuse, invece, per gli acquisti flop della cintola in su, tutti arrivati due estati fa e a caro prezzo. Ieri per via dell’emergenza a centrocampo hanno giocato insieme sia Ruben Loftus-Cheek che Yunus Musah, più di 40 milioni in due ( 18.968.862 euro l’inglese e 21.177.869 euro l’americano ).

Anche ieri hanno dimostrato di non essere adatti per il Milan e che i loro acquisti siano da bocciare. L’ex Chelsea è reduce da una stagione da 10 gol, in cui però ha giocato da attaccante. Da centrocampista, invece, fatica a ritrovarsi. Per quanto riguarda l’americano è difficile trovare qualcosa di positivo. Investire più di 20 milioni di euro su di lui non sembra essere stata una grande scelta. Pensieri identico per Samu Chukwueze, ma contrariamente ai compagni, però, nelle ultime partite si sono visti dei barlumi di speranza. Una rondine, però, si sa, non fa Primavera. Il nigeriano ad oggi, dunque, è certamente rimandato, ma sembra aver intrapreso la strada giusta per sbocciare.