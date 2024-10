Milan: Fonseca recupera l’attaccante, le ultime su Pulisic

Le ultime notizie da Milanello in vista di Monza-Milan: Paulo Fonseca può sorridere per il ritorno in gruppo del centravanti

E’ un Milan chiamato a voltare pagina, quello che si è presentato oggi al centro sportivo di Carnago. Il ko contro il Napoli è già andato in archivio e la testa è già alla sfida di sabato sera contro il Monza.

I rossoneri non possono più sbagliare e con i brianzoli non saranno accettati risultati diversi dalla vittoria. Da domani la squadra – esclusi gli infortunati – inizieranno a prepararsi seriamente per il derby lombardo. Oggi, come è abitudine il giorno dopo una partita, i titolari hanno svolto lavoro di scarico in palestra. In campo si sono così allenati tutti gli altri e le attenzioni inevitabilmente erano puntate su Christian Pulisic.

L’americano, alle prese ieri con una gastroenterite che non gli ha permesso di giocare dall’inizio, ha lavorato con i compagni e si può dunque considerare totalmente recuperato. Discorso identico per Luka Jovic che si è allenato con il resto del gruppo dopo i problemi di pubalgia di questi giorni. Due buone notizie, dunque, per Paulo Fonseca, che sta già iniziando a pensare alla formazione da schierare contro il Monza.

Milan, le scelte verso il Monza: Fonseca punta sui titolari

Difficile che si affidi al turnover in vista del Real Madrid perché – come detto – bisogna vincere a tutti i costi. Di sicuro ci sarà Christian Pulisic, lì al ‘centro del villaggio’ come piace a Fonseca, magari con Samu Chukwueze e Rafa Leao sugli esterni.

Il tecnico portoghese può chiaramente esultare anche per il ritorno, dopo la squalifica, di Tiijani Reijnders, che si riprenderà il posto a centrocampo, al fianco di Youssouf Fofana, e di Theo Hernandez. Il francese andrà a completare il reparto difensivo, che potrebbe rivedere la presenza di Tomori al posto di Pavlovic. Sulla destra non è da escludere una possibilità per il recuperato Davide Calabria, visto che Emerson Royal le ha giocate praticamente tutte. Il Milan, dunque, è pronto a rialzarsi per l’ennesima volta in questa stagione sempre più altalenante.