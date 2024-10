Milan, Fonseca esonerato in diretta: “annuncio” sul ritorno di Allegri

Allegri e il clamoroso riapprodo sulla panchina del Milan. Dopo il ko col Napoli, Fonseca torna nel mirino. Cosa sta succedendo

Alta tensione nel mondo Milan durante la gara col Napoli e soprattutto al termine, con la sconfitta per 2-0 contro la formazione di Conte che spinge i rossoneri già a -11 dalla vetta dopo appena dieci giornate di campionato.

Nel mirino dei tifosi c’è la società, ma anche l’allenatore portoghese. Rispopola non a caso l’hashtag #FonsecaOut e, al contempo, saltano già fuori i nomi dei possibili successori. Due in particolare: Sarri e Allegri, con il secondo molto più nominato del primo.

Se aveste un briciolo di cervello, perché il cuore per questo club non ce lo avete e non vi meritate di stare dove state, chiamereste subito #Allegri o #Sarri. Ma ormai dubito anche del vostro intelletto, dirigenza senza arte né parte @acmilan. — 🔴Il Colonnello ⚫ (@andre_rage) October 29, 2024

Il fatto che si proponga Allegri come soluzione dei nostri mali mi fa capire che i problemi di questa squadra ancora non sono chiari a molti

O forse è la nostalgia per il calcio anni 50 — Paulo Scott Fonseca (@michelemou5956) October 29, 2024

Francamente non idoneo.

E lo era quando chiamato.

Ma perché???

Ora punterei su allegri o Sarri — Cerchio (@emolumento) October 29, 2024

Milan-Napoli, via Fonseca per Allegri: “Lui o Sarri altrimenti non arriviamo tra le prime 4”

Prendiamo allegri non ci conviene ma va bene — Dread (@Dreaddonee) October 29, 2024

Stasera è la degna chiusura del cerchio dell’incompetenza della dirigenza del Milan umiliata dell’allenatore che non ha voluto prendere. Stagione già finita a fine ottobre. Se hanno un minimo di dignità andare a prendere subito sarri o Allegri. Altrimenti non arrivi nei primi 4 — Salvatore Cozza (@salvatorecozza1) October 29, 2024

Dai su abbiamo scherzato. Adesso tirate fuori Massimiliano Allegri. #MilanNapoli — Zorro Fonseca (@milanismodoc) October 29, 2024

Dico una cosa grave. In questo momento sogno pure MAX allegri. — ? (@DonatoCavallo6) October 29, 2024

Il Milan stasera non sta giocando male. Però stiamo perdendo 2-0. Bisogna essere più solidi dietro. Per favore domani annunciate Allegri in panchina. — Martino Failla (@MartinoFailla) October 29, 2024

Non c’è un plebiscito in favore del ritorno del livornese sulla panchina del Milan, ma tanti milanisti – pur non impazzendo per lui – lo ritengono l’allenatore ideale per il momento della squadra, nonché per raggiungere l’obiettivo minimo, ovvero la qualificazione alla prossima Champions.