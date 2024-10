La giovanissima Italia riparte dai talenti del Sud: David Catanzaro brilla all’Ascoli

Crescono nuovi e giovani talenti per il calcio italiano e l’Ascoli se ne è accaparrato uno che promette bene: il 14enne David Catanzaro

Mentre la Nazionale Italiana del commissario tecnico Luciano Spalletti è riuscita a risollevarsi dalle macerie di Euro 2024, cambiando moduli e uomini, rinunciando a qualcuno di spessore e con una lunga carriera sulla spalle, in Italia c’è una generazione di giovanissimi calciatori che potrebbero fare le fortune future del nostro movimento.

L’ottimo lavoro svolto dal 2016 dal coordinatore delle Nazionali giovanili della Federcalcio, Maurizio Viscidi, ha portato le nostre selezioni a raggiungere traguardi importantissimi e ‘regalare’ a tutti i commissari tecnici giocatori in grado di poter alzare il livello tecnico delle rispettive squadre. L’aria, anche nelle formazioni giovanili dei club della Serie A, a partire dai più importanti, sta cambiando, viste anche le delicate situazioni economiche che vivono le società. Puntare su questi ragazzi sembra essere l’unica soluzione sostenibile per far risalire il livello dei nostri campionati e dare, così, anche la possibilità di un ricambio di calciatori, necessario visto gli ultimi risultati.

E sono tanti i giovanissimi, come dicevamo sopra, che sono pronti a spiccare al volo e a mettersi in mostra. Uno di questi è il classe 2010 David Catanzaro. Il ragazzo palermitano è partito dalla Team Calcio della sua città natale, passando anche per la Fair Play di Messina. Tornato a Palermo, nel giugno scorso si mette in mostra al Torneo ‘Star Cup Elité’, venendo eletto miglior calciatore del torneo. Prestazioni importanti e gli osservatori dell’Ascoli, la cui prima squadra milita attualmente in Lega Pro dopo la retrocessione dello scorso anno, non se lo lasciano sfuggire. Un pressing che parte dal giugno scorso e termina a settembre, quando Catanzaro viene tesserato dai bianconeri.

Mister Giuseppe Cusimano, che guida i giovanissimi nazionali Under 15, lo lancia subito in campo e in due presenze raccoglie un bottino di tutto rispetto: due gol e sei assist che gli valgono la convocazione per lo stage della rappresentativa Under 15 di Lega Pro, in programma il 31 ottobre a Coverciano. Centrocampista moderno dai piedi buoni, può giostrare sia come regista che trequartista e fa parte della triade dei calciatori di Palermo, legati tra di loro da stretti vincoli di amicizia, che si stanno mettendo in mostra: Lauricella all’Empoli e Pipitò alla Juventus. La speranza è che Catanzaro e gli altri continuino a crescere con costanza e piedi ben piantati a terra per poter, un giorno, fare le fortune del movimento calcistico italiano ai massimi livelli.