Juventus, l’infortunio è più grave del previsto: torna dopo la sosta

Koopmeiners è l’unica nota lieta dell’infermeria della Juventus: un altro big rischia di tornare in campo direttamente a fine novembre

La Juventus torna subito in campo nella sfida del turno infrasettimanale di campionato contro il Parma all’Allianz Stadium, dopo l’incredibile pareggio in rimonta per 4-4 domenica sera con l’Inter.

Thiago Motta cambierà nuovamente formazione e ritroverà, almeno tra i convocati, Teun Koopmeiners che è assente dalla sfida casalinga contro il Cagliari. “Vedremo se giocherà dall’inizio o a partita in corso, ma è recuperato“, le parole del tecnico bianconero nella conferenza stampa della vigilia. L’olandese giocherà con uno speciale corpetto per attutire gli impatti dopo il problema alla costola accusato nelle scorse settimane ed è destinato a partire dalla panchina per poi entrare eventualmente nella ripresa. Un recupero molto importante per Thiago Motta, con l’assenza dell’ex Atalanta che ha pesato sulla trequarti nelle ultime uscite della ‘Vecchia Signora’. Koopmeiners è ancora a caccia del primo gol in bianconero, ma la sua condizione era in costante crescita prima dello stop per infortunio. La convocazione con il Parma è la buona notizia post Inter per Thiago Motta, che invece dovrà fare a meno degli altri giocatori in infermeria per la sfida di questa sera contro i ducali dell’ex Pecchia.

Juventus, Koopmeiners l’unica nota lieta: Nico Gonzalez rischia di tornare a fine novembre

Ai lungodegenti Bremer e Milik si aggiungono sempre le defezioni di Douglas Luiz e Nico Gonzalez, che restano ai box a differenza appunto di Koopmeiners.

Il brasiliano potrebbe esserci già sabato nell’anticipo in casa dell’Udinese, mentre i tempi dell’ex Fiorentina rischiano di essere più lunghi. Nico è assente da inizio ottobre dopo il problema muscolare al retto femorale della coscia destra accusato a Lipsia, che lo ha costretto a fermarsi dopo pochi minuti della sfida di Champions League in terra tedesca. All’inizio si pensava a un recupero più veloce per l’argentino e in un possibile recupero già contro l’Inter. Il rientro invece è slittato di qualche settimane e lo staff medico della Juve procede con cautela visto lo storico infortuni del giocatore. Thiago Motta spera di riavere Nico Gonzalez almeno per il derby contro il Torino, altrimenti per il nazionale albiceleste se ne riparlerà a fine novembre dopo la sosta delle nazionali. Intanto l’allenatore bianconero si gode sulla fascia destra uno straripante Conceicao, decisivo con i suoi guizzi nello spettacolare Derby d’Italia con l’Inter.