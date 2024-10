DIRETTA Serie A, Juventus-Parma 0-1 e Atalanta-Monza 0-0: gol di Delprato! – LIVE

Dopo le gare di martedì e di oggi pomeriggio, scendono in campo per la decima giornata del campionato di Serie A Juventus-Parma e Atalanta-Monza

Primo turno infrasettimanale della stagione 2024/2025 della Serie A: per la decima giornata di campionato scendono in campo Juventus-Parma e Atalanta-Monza.

I bianconeri, guidati in panchina da Thiago Motta, sono reduci dal roboante 4-4 nel derby d’Italia contro l’Inter campione in carica di Simone Inzaghi nell’ultima partita disputata. Una sfida che ha visto le due squadre commettere diverse errori in fase difensiva, con due rigori per i nerazzurri e un recupero da 4-2 a 4-4 con doppietta di Kenan Yildiz per la Juventus. Un punto che piace, soprattutto, ad Antonio Conte, allenatore del Napoli capolista che tenta la prima mini fuga. Di contro, i gialloblu dell’allenatore Fabio Pecchia, ex giocatore della squadra torinese, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio casalingo, il quarto nelle ultime cinque partite, contro una diretta concorrente per la salvezza come l’Empoli di Roberto D’Aversa. La vittoria manca, invece, dal 24 agosto scorso: 2-1 tra le mura amiche contro il Milan di Paulo Fonseca. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-PARMA

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Danilo, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Weah; Vlahovic. All. Motta

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Hainaut, Balogh, Del Prato; Bernabè, Keita; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 25, Inter* 21, Juventus 17 Atalanta, Lazio, Fiorentina e Udinese* 16, Milan e Torino 14, Bologna 12, Empoli* 11, Roma 10, Como, Cagliari* e Verona* 9, Parma, Monza, Venezia* e Lecce* 8, Genoa 6. *una partita in più

L’altra sfida delle 20.45 vede di fronte Atalanta e Monza. I padroni di casa, guidati in panchina da Gian Piero Gasperini, arrivano a questo appuntamento dopo il rotondo 6-1 rifilato al Verona nel turno precedente. Lookman e Retegui sugli scudi, col bomber della Nazionale italiana di Luciano Spalletti che guida la classifica dei cannonieri con dieci gol in nove partite. Di contro, i brianzoli dell’allenatore Alessandro Nesta di presentano a questo derby lombardo dopo il pareggio interno per 2-2 contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria col Verona e l’1-1 contro la Roma di Ivan Juric. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-MONZA

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere; Lookman, Retegui. All. Gasperini

MONZA (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Pereira, Bianco, Pessina, Kyriakopoulos; Vignato, Mota; Maric. All. Nesta

