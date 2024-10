UFFICIALE la penalizzazione di 2 punti: stravolta la classifica del campionato

Penalizzazione di due punti in classifica, adesso è ufficiale: doccia gelata per il club, la graduatoria cambia in questo modo

E’ una settimana calcistica densa di appuntamenti da non perdere, con le gare di campionato che si susseguono a cadenza ravvicinata. In questi giorni, in programma il turno infrasettimanale e non soltanto per quanto concerne la Serie A, ma anche per quanto riguarda le categorie inferiori.

Insomma, calendario pienissimo per gli appassionati e tante occasioni di fare punti pesanti per la propria classifica per tutte le squadre. Le evoluzioni della graduatoria, in questa fase della stagione, possono dare un indirizzo interessante all’annata di diversi club. Ma come sappiamo, i cambiamenti della classifica possono arrivare non soltanto per via dei risultati sul terreno di gioco. Il verdetto arrivato sulla penalizzazione, da parte del Tribunale Federale Nazionale, mette nei guai una società importante.

Penalizzazione per la Ternana in Serie C: il motivo

Come si apprende da una nota ufficiale apparsa sul sito della FIGC, che aggiorna sui verdetti della giustizia sportiva, la Ternana viene gravata di 2 punti di penalizzazione. Un duro colpo per il club umbro, retrocesso in Serie C alla fine della scorsa stagione e che ora ambisce a tornare subito in cadetteria, ma deve fare i conti con una sottrazione di punti che va a influire sul suo piazzamento nelle prime posizioni del Girone B di terza serie.

La Ternana è uno dei club all’inseguimento del Pescara capolista, che anche grazie a questa notizia può tentare di imbastire la fuga. Per il club umbro, la decisione è stata presa sulla base del deferimento giunto qualche settimana fa al TFN su segnalazione della Covisoc e relativo al mancato versamento delle ritenute Irpef per i mesi di maggio e giugno 2024, che avrebbe dovuto avvenire entro il 16 settembre scorso, riguardanti gli stipendi di tesserati, dipendenti e collaboratori sotto contratto. In più, è stato sanzionato con 3 mesi di inibizione Nicola Guida, che all’epoca dei fatti presiedeva il Consiglio d’Amministrazione del club.