Ritorno in Italia, Mancini non dice no: “Bellissime cose”

Roberto Mancini ha ricevuto il Tapiro d’Oro e ha parlato dell’addio all’Arabia Saudita e di un eventuale ritorno in Nazionale

Soltanto quattordici mesi è durata l’esperienza di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale dell’Arabia Saudita. Dopo le dimissioni da ct dell’Italia, il tecnico jesino aveva firmato un ricco contratto con la federcalcio saudita, ma nelle scorse settimane è arrivata la separazione.

Un addio frutto dei cattivi risultati e di un rapporto non idilliaco che si era instaurato con l’ambiente. Nei 18 incontri ufficiali in cui ha guidato l’Arabia Saudita non si sono visti quei progressi sperati e il terzo posto nel girone di qualificazioni ai Mondiali 2026 (che significherebbe playoff e non qualificazione automatica) ha spinto verso la separazione.

Proprio per la risoluzione del contratto con la Federcalcio saudita, Roberto Mancini ha ricevuto il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia. La consegna da parte dell’inviato Valerio Staffelli andrà in onda questa sera, ma intanto sono state lanciate alcune anticipazioni nelle quali l’allenatore spiega come si è arrivati all’addio e non chiude ad un ritorno sulla panchina dell’Italia.

Tapiro d’Oro per Mancini: “Ritorno in Nazionale? Mai dire mai”

Punzecchiato da Valerio Staffelli sull’addio all’Arabia, Mancini spiega cosa ha portato alla rottura: “Ci sono stato 14 mesi, abbiamo fatto un buon lavoro secondo me. A volte però i risultati non vengono e c’era un po’ di malcontento da ambo le parti”. Il tecnico ha smentito le notizie su una buonuscita milionaria (“sono tutte bugie”) e non ha chiuso la porta ad un possibile ritorno sulla panchina dell’Italia.

“Nella vita non si sa mai. È pur sempre la squadra più importante in Italia. Abbiamo fatto bellissime cose, oltre al record di 37 partite senza sconfitte”. Difficile immaginare, almeno allo stato attuale, un Mancini di nuovo ct azzurro, posto occupato da Spalletti che sta pian piano mettendosi alle spalle la crisi post Europeo. Infine, l’inviato di Striscia la Notizia chiede anche a Mancini se non è ‘atipirato’ anche per essere stato sostituito da Gianmarco Tamberi come volto nello spot della Regione Marche: “Sono felicissimo, è un grande atleta”.