Orsolini-Odgaard, il Bologna passa a Cagliari. Dorgu show, il Lecce affonda il Verona

I risultati delle prime due partite della decima giornata di Serie A: vittorie per Bologna e Lecce, Verona in picchiata

Vince il Bologna, vince il Lecce: Cagliari e Verona ko nelle prime due partite della decima giornata di Serie A, turno infrasettimanale che proseguirà in serata con la sfida tra Milan e Napoli.

In Sardegna, la formazione di Italiano parte in apnea, rischia di andare sotto in un paio di occasioni nel primo tempo, poi però trova la rete di Orsolini che apre un altro match. La squadra di casa prova a riacciuffare il pareggio, ma i tentativi sbattono su uno Skorupski in formato super. Così in avvio di ripresa arriva il raddoppio emiliano firmato da Odgaard: il 2-0 spegne un po’ le velleità degli uomini di Nicola che attaccano fino al novantesimo senza mai trovare però quel gol che avrebbe potuto riaprire la partita e rendere la Domus Arena bollente.

I tre punti consentono al Bologna di salire in classifica, considerando anche il match con il Milan da recuperare. Brutto stop, invece, per il Cagliari che resta vicino alla zona a rischio.

Serie A, vincono Bologna e Lecce: marcatori e classifica

Zona a rischio che vede coinvolte anche Lecce e Verona, protagonista di un vero scontro salvezza al Via del Mare.

Una partita quasi da dentro o fuori per i due allenatori e a restare dentro è Gotti: il Lecce, infatti, domina larga parte del match, trova tre gol, ma se ne vede convalidare soltanto uno. Dorgu è l’assoluto protagonista della partita: sua la rete della vittoria, arrivata dopo consulto al Var al minuto 51′, suoi i due gol annullati, ma sua anche la sgroppata che costringe Tchatchoua al fallo da ultimo uomo che gli costa l’espulsione al 40′.

Proprio l’inferiorità numerica rappresenta la svolta per i salentini che in avvio di secondo tempo trovano la rete di Dorgu e difendono senza difficoltà fino al novantesimo. Nei minuti finali poi il Verona resta anche in nove per l’espulsione di Belahyane per doppia ammonizione.

Cagliari-Bologna 0-2: 35′ Orsolini (B), 51′ Odgaard (B)

Lecce-Verona 1-0: 51′ Dorgu (L)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 22, Inter 18, Juventus 17 Atalanta, Lazio, Fiorentina e Udinese 16, Milan* e Torino 14, Bologna 12, Empoli 11, Roma 10, Como, Cagliari** e Verona** 9, Parma, Monza e Lecce** 8, Genoa 6, Venezia 5.

*una partita in meno

**una partita in più