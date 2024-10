Non solo Milan-Napoli, accordo per la Serie A in chiaro: svelato il canale

La Serie A sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dopo l’accordo siglato fino al 2026: tutti i dettagli dell’intesa

Milan-Napoli visibile a tutti in chiaro: 28 anni dopo, la Serie A non è più soltanto un affare per ‘abbonati’. Questo il risultato del nuovo pacchetto vinto da DAZN con l’assegnazione dei diritti tv per il prossimo quinquennio che dà la possibilità ogni stagione di trasmettere cinque partite in diretta visibili anche ai non abbonati.

La prima di quest’anno è stata proprio Milan-Napoli, ma ora arriva un altro accordo che consentirà ogni giornata di vedere una partita di Serie A su un canale in chiaro, senza la necessità quindi di nessun tipo di abbonamento. Non in Italia però perché il riferimento è alla trasmissione delle gare del massimo campionato italiano all’estero e in modo particolare in Francia.

L’Equipe ha, infatti, annunciato di aver acquisito i diritti tv per trasmettere la Serie A in Francia per due stagioni, quindi fino al 2026. L’accordo prevede il diritto di trasmettere due partite per ogni giornata di campionato ed è diventato operativo proprio con Milan-Napoli. La novità più succulenta arriverà però dalla prossima settimana.

Serie A in chiaro: accordo per i diritti tv in Francia

Dalla prossima giornata, infatti, L’Equipe avrà la possibilità di trasmettere uno dei due match di giornata in chiaro, sul canale 21 della Tnt (il nostro digitale terrestre). L’altro match, invece, sarà riservato agli abbonati della piattaforma digitale del gruppo. Oltre alla possibilità di trasmettere due match in diretta per ogni giornata, L’Equipe ha acquisito anche i diritti delle sintesi di tutte le partite del nostro campionato.

Cambio quindi rispetto al passato: fino allo scorso anno, infatti,le partite di Serie A erano trasmesse da BeIN Sports. Ora toccherà al gruppo che fa capo a L’Equipe che si è aggiudicata anche i diritti per la Coppa Italia e la Supercoppa italiana che anche quest’anno si disputerà in Arabia Saudita con la formula a quattro squadre e vedrà scendere in campo Inter-Atalanta e Juventus-Milan.