Milan, scelto il sostituto di Leao: assalto all’ex Juve

Il Milan riparte da un ex calciatore della Juventus, è lui il prescelto per rimpiazzare Rafa Leao nel momento in cui il portoghese dovesse dire addio

Settimana calcistica piuttosto calda, in Serie A, con in programma l’unico turno infrasettimanale di questa stagione. Nel programma della decima giornata, tanti match molto interessanti. Soprattutto quello che andrà in scena stasera, quello tra Milan e Napoli, a San Siro, una sfida che potrebbe dire molto sul prosieguo di stagione di entrambe le squadre e in generale sugli equilibri in altissima classifica.

Il Milan, che sta cercando di risalire la china dopo un avvio di campionato molto complicato, ha l’occasione per rimettersi in lizza per le primissime posizioni, dando un segnale forte. Di fronte, però, ci sarà la capolista del torneo, che magari non entusiasma ma ha mostrato una notevole solidità. Il Napoli di Conte è avversario duro da battere per chiunque, ora gli azzurri vanno a caccia di conferme per dare sostanza alla loro candidatura scudetto.

Grande attesa per le scelte di formazione di Fonseca, che non ha sciolto il dubbio sullo schieramento di Leao. Il portoghese, in passato, si è reso protagonista di grandi prove contro gli azzurri, ma continua a vivere un momento particolare, in cui la sua centralità nel Diavolo è messa seriamente in discussione. Di questo passo, l’eventualità di un addio al termine della stagione prenderebbe sempre più corpo. E il Milan avrebbe già un’idea piuttosto precisa su chi potrebbe prendere il suo posto.

Milan, avanti tutta su Kulusevski per il dopo Leao

Per il dopo Leao, il Milan potrebbe puntare su Kulusevski. Lo svedese, ex Juventus, in queste stagioni al Tottenham ha mostrato una grande crescita, rafforzando doti tecniche che già avevamo intravisto di ottimo livello nel nostro campionato.

Zlatan Ibrahimovic stravede per il suo connazionale e potrebbe presentare, tra qualche tempo, una offerta agli ‘Spurs’ per portarlo a Milano, secondo quanto riportato da ‘Juvelive.it’. Nel caso di una cessione di Leao, che il Milan non lascerebbe comunque andare per meno di 80-90 milioni, la richiesta dei londinesi intorno ai 50 milioni di euro non spaventerebbe affatto.