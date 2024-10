Fonseca cambia il Milan: la scelta su Leao contro il Napoli

Le ultime di formazione in vista di Milan-Napoli. Paulo Fonseca ha preso la sua decisione su Rafa Leao e non solo: il punto della situazione

E’ vigilia di campionato per il Milan di Paulo Fonseca, che domani a San Siro affronterà il Napoli per la decima giornata di Serie A.Â

I rossoneri devono fare i conti con un’emergenza non indifferente per via delle squalifica di Theo Hernandez e Tiijani Reijnders, ma il tecnico portoghese ha perso un altro titolare Matteo Gabbia. Così il Milan che affronterà la squadra di Antonio Conte sarà , di fatto, rivoluzionato.

Rafa Leao, in ballottaggio con Noah Okafor in questi giorni, non ha effettuato il sorpasso e va dunque verso una nuova esclusione in Serie A, dopo quella contro l’Udinese. Anche oggi si è parlato tanto di lui, ma Fonseca non ha voluto sbilanciarsi e diversamente da quanto successo alla vigilia di Milan-Club Brugge, non ha dato vantaggio al proprio avversario. Il portoghese ha provato a normalizzare la situazione, facendo capire che Leao potrebbe andare in panchina tranquillamente. Nessun caso, nessuna punizione, ma Fonseca ha scelto.

Milan-Napoli, tra certezze e dubbi: la formazione per domani

A completare il reparto offensivo ci saranno certamente Alvaro Morata e Christian Pulisic. L’americano, come ribadito da Fonseca in conferenza, si esprime meglio al centro, e questo lascia spazio ad un nuovo impiego di Samu Chukwueze sulla destra.

Ma i dubbi di formazione sono anche per gli altri ruoli. La difesa verrà rivoluzionata e senza Matteo Gabbia, al centro sono pronti a giocare Thiaw e Pavlovic. Fonseca sta pensando seriamente alla fisicità del serbo per contrare Lukaku, lasciando fuori un po’ a sorpresa Fikayo Tomori. Gli ultimi nodi legati alla formazione verranno sciolti nella giornata di domani, ma la difesa dovrebbe essere completata da Emerson Royal a destra e da Filippo Terracciano, in vantaggio su Davide Calabria, a sinistra. A centrocampo è sicuro del posto Youssouf Fofana, con Yunus Musah e Loftus-Cheek in ballottaggio per una maglia. In questi giorni Paulo Fonseca ha pensato pure di schierare tutti e tre, rafforzando così la mediana. Alla fine, invece, dovrebbe essere l’inglese a spuntarla.