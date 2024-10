Milan-Napoli, forfait improvviso: assenza eccellente

Non ci sarà in Milan-Napoli, almeno non dal primo minuto: un improvviso attacco influenzale lo ha messo fuori causa

Piove sul bagnato in casa Milan: i rossoneri dovranno fare a meno anche di Pulisic nella sfida di questa sera contro il Napoli. L’attaccante americano è vittima di un improvviso attacco influenzale che lo ha messo fuori causa: dato come titolare certo, l’ex Chelsea sarà invece sostituito nella formazione di partenza da Musah che si accomoderà a centrocampo con Loftus-Cheek che avanzerà sulla trequarti.

Un ulteriore problema per Fonseca che deve già fare i conti con le assenze per squalifica di Theo Hernandez e Reijnders e con gli infortuni di Gabbia e Abraham, oltre a quelli dei lungo degenti Florenzi, Bennacer e Jovic. Un problema non di poco conto per il tecnico portoghese che non sembra intenzionato comunque a schierare Leao titolare dal primo minuto. Nel terzetto alle spalle di Morata, oltre a Loftus-Cheek, agiranno Okafor e Chukwueze.

Per Pulisic, invece, soltanto panchina con Fonseca che si è voluto tenere la possibilità di mandarlo in campo se l’andamento della partita lo dovesse richiedere.

Milan-Napoli, le formazioni di Fonseca e Conte

Tante assenze nel Milan, mentre il Napoli dovrà fare a meno del solo Lobotka, rimasto in Campania per smaltire definitivamente l’infortunio rimediato in Nazionale. Il centrocampista slovacco ha già saltato le ultime due partite di campionato e proverà a tornare a disposizione di Conte per il prossimo big match di domenica mattina contro l’Atalanta.

Fuori Lobotka, il tecnico salentino si affida ancora una volta a Gilmour e rilancia sia Politano che Kvaratskhelia dal primo minuto. Per il resto nessuna sorpresa di formazione con Meret tra i pali, Di Lorenzo con Olivera sugli esterni e la coppia centrale formata da Buongiorno e Rrahmani. A centrocampo McTominay e Anguissa, oltre a Gilmour e Lukaku al centro dell’attacco.

Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Musah, Fofana; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Morata. All. Fonseca

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte