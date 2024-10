Manchester United, UFFICIALE il nuovo allenatore: non è Allegri

Massimiliano Allegri tagliato fuori per la panchina del Manchester United, i ‘Red Devils’ hanno reso ufficiale il nome del nuovo allenatore

Si susseguono, da alcune settimane a questa parte, i rumours di mercato che vedono protagonista Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese, uno dei tecnici italiani più vincenti degli ultimi anni, è ancora alla ricerca di una squadra, dopo la fine della sua avventura alla Juventus, e per questo è un profilo piuttosto appetibile sul mercato.

Tra proposte reali che gli sono pervenute ed altre plausibili che potrebbero arrivare, l’ex tecnico bianconero non ha ancora trovato la giusta occasione per riproporsi ad alti livelli. Di certo, l’esperienza e il carisma non gli mancano, per mettersi alla prova con palcoscenici prestigiosi.

Anche per questo motivo, era stato accostato alla panchina del Manchester United, club in discreta crisi, che alla fine ha optato per l’esonero di Erik Ten Hag, la cui posizione, nonostante la fiducia della dirigenza, era diventata indifendibile. La scelta dei ‘Red Devils’, però, alla fine è ricaduta su un altro profilo, per il quale nelle ultime ore c’era stata l’improvvisa accelerazione per chiudere l’affare quanto prima.

Manchester United, arriva Amorim: pagata la clausola allo Sporting

Lo United ripartirà da Ruben Amorim. Il 39enne, ex centrocampista, una carriera da giocatore largamente spesa nel Benfica, è diventato un allenatore di successo sulla panchina dello Sporting, con cui ha vinto due campionati, nel 2021 e lo scorso anno.

Tecnico eclettico e dal gioco propositivo e spettacolare, era stato individuato da alcuni come potenziale erede di Pep Guardiola al Manchester City, in un prossimo futuro. Invece, gli intrecci del mercato lo porteranno a confrontarsi, nel derby di Manchester, proprio con il catalano.

Lo United ha virato con decisione su Amorim, con un investimento importante, nel tentativo, per l’ennesima volta, di avviare un nuovo ciclo vincente, cosa che non riesce da anni ad Old Trafford. Per accaparrarsi il tecnico, la scelta di pagare la clausola rescissoria presente nel suo contratto da 10 milioni di euro, confermata dall’annuncio ufficiale dello Sporting. Che secondo i media portoghesi potrebbe rimpiazzarlo con il tecnico della squadra B, vale a dire Joao Pereira.