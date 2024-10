DIRETTA Serie A, Milan-Napoli: Formazioni UFFICIALI LIVE

Accompagnata da mille polemiche, la sfida scudetto Milan-Napoli verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Dopo quattro vittorie consecutive in un calendario decisamente alla portata, il Napoli affronta questa sera il secondo scontro diretto della stagione in casa del Milan. Accompagnata da mille polemiche e recriminazioni dopo il discusso rinvio della partita dei rossoneri contro il Bologna, la sfida scudetto ha iniziato a scaldarsi sin dallo scorso weekend. I lombardi, infatti, si sentono penalizzati dal calendario, visto che Theo Hernandez e Tijjani Reijnders saranno costretti a scontare oggi la squalifica. I partenopei, dal canto loro, lamentano i pochi giorni a disposizione per preparare la partita contro una squadra più riposata.

Concentrandoci sugli aspetti di campo, Antonio Conte dovrà fare ancora una volta a meno del metronomo Lobotka. Se la passa decisamente peggio Paulo Fonseca che, oltre ai due squalificati, non potrà ancora contare su Abraham, Calabria, Gabbia, Jovic e sui lungo degenti Florenzi e Bennacer. A livello statistico, negli ultimi anni la sfida di San Siro ha rappresentato sempre un ostacolo difficile per i padroni di casa, sconfitti tre volte negli ultimi quattro scontri diretti in Serie A. Calciomercato.it seguirà il big match della decima giornata di campionato in tempo reale.

Formazioni ufficiali Milan-Napoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Musah, Fofana; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Morata. All. Fonseca

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

