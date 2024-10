UFFICIALE, esonero dopo la sconfitta: salta la panchina

I risultati negativi hanno pesato parecchio sulla valutazione della società che ha ufficialmente esonerato i proprio allenatore. La nota del club

Nell’economia della carriera di un allenatore restano fondamentali i risultati, vero ago della bilancia nelle valutazioni effettuate dai club quando è tempo di prendere decisioni di un certo tipo.

Lo ha riscoperto sulla propria pelle anche Francesco Baldini, che proprio questa mattina ha incassato l’esonero ufficiale da parte del Lecco dopo il ko di ieri contro la Feralpi Salò. 2-1 il punteggio in trasferta con il gol di Pietrelli decisivo a 10 minuti dalla fine che non solo inchioda il Lecco all’undicesimo posto, ma fa anche salire lo score di sconfitte a ben 4 nelle ultime 5 uscite di Serie C.

Un andamento che evidentemente cozza con le aspettative della società che ha quindi preso la decisione forte di procedere all’esonero di Baldini come evidenziato dalla nota ufficiale pubblicata oggi: “La Calcio Lecco 1912 comunica di aver sollevato Francesco Baldini dall’incarico di capo allenatore della Prima Squadra maschile”.

UFFICIALE il Lecco esonera Francesco Baldini

Undici giornate è quindi durata la stagione di Baldini alla guida del club lombardo che dovrà quindi ripartire da un cambio di guida tecnica con annessa e profonda rivoluzione.

Non mancano infatti novità anche nello staff tecnico come evidenziato dal prosieguo della nota pubblicata in mattinata dalla società: “Contestualmente, sono stati sollevati dall’incarico anche il vice-allenatore Luciano Mularoni, il collaboratore tecnico Claiton, il preparatore dei portieri Davide Bertaccini e il preparatore atletico Diego Gemignani”.

4 vittorie e altrettante sconfitte con 3 pareggi a condire il tutto: questi i risultati messi a referto dalla truppa di Baldini fino all’esonero arrivato quest’oggi. Al netto dell’epilogo poco felice il Lecco ha comunque voluto esprimere i propri ringraziamenti per il lavoro messo in campo dall’ormai ex tecnico e dal suo staff: “La società ringrazia Baldini e il suo staff per la dedizione e per la professionalità dimostrata durante i mesi alla guida del Lecco e augura loro il meglio per il futuro personale e professionale”.