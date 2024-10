Pallone d’Oro, tre nerazzurri a Parigi: “Un sogno e un premio”

Tre calciatori dell’Inter a Parigi per la cerimonia del Pallone d’Oro, le parole sul red carpet: “Un sogno e un premio”

Un sogno chiamato Pallone d’Oro e una rappresentanza composta da ben tre giocatori. Tra i volti della nostra Serie A a Parigi per la cerimonia del celebre premio individuale, ci sono tre calciatori dell’Inter, fresca campione d’Italia.

Nella capitale francese, per la premiazione del Pallone d’Oro, si sono presentati tre componenti della rosa nerazzurra. Il portiere Yann Sommer, il centrocampista Hakan Calhanoglu e l’attaccante Lautaro Martinez, che hanno percorso il red carpet del Theatre du Chatelet prima di entrare con le rispettive mogli. E se l’estremo difensore è tra i candidati al Premio Yashin per il miglior portiere, gli altri due rientrano invece nella classifica finale del prestigioso premio. Calhanoglu si è classificato al ventesimo posto, Lautaro è riuscito invece a conquistare la top 10. Motivo d’orgoglio sicuramente per il club nerazzurro, che sui social ha commentato “I ragazzi sono pronti per la serata”.

Pallone d’Oro, parlano Sommer e Lautaro: “Grande annata con l’Inter”

Lo stesso Lautaro, sul tappeto rosso prima di entrare per la premiazione, ha espresso il proprio orgoglio in un’intervista pubblicata sul sito della società nerazzurra.

“Sono molto contento di essere nuovamente qui, è un premio per il sacrificio e il lavoro fatto e per la grande annata che abbiamo disputato con l’Inter” le parole del capitano interista. “Senza dubbio è un sogno, questo premio è un importante riconoscimento individuale, ma come dico sempre è merito anche del grande lavoro di squadra fatto sia con l’Inter che con la nazionale argentina” ha aggiunto il numero 10 nerazzurro, vincitore con la Seleccion della Copa America, vinta tra l’altro come capocannoniere.

Così l’estremo difensore svizzero: “Un grande onore essere qui, per me è un grande momento della mia carriera, arrivato a 36 anni. Non sono più così giovane per il calcio, ma mi sento ancora molto bene, ho lavorato davvero tanto negli ultimi anni. Questo è davvero un grande momento per me, sono molto felice”.