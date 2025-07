L’attaccante francese ha scelto di cambiare maglia: scopri chi sono stati gli ultimi 5 numeri 10 nella storia del club più titolato al mondo

Arrivato nella capitale spagnola da un solo anno, ma già trattato come un re. Kylian Mbappé è stato cercato a lungo dal Real Madrid, ma solamente la scorsa estate è approdato ufficialmente nel club. La sua prima annata con i Blancos ha regalato poche soddisfazioni: niente Champions, niente Liga e persino niente Copa del Rey o Mondiale per Club.

Da numero 9 ha vinto la Scarpa d’Oro per i gol segnati e si è dovuto “accontentare” di un paio di trofei, tra cui la Supercoppa Europea. Troppo poco per l’importanza del calciatore. Un’importanza tale che, alla prima occasione utile, lo ha portato a voler cambiare la propria maglia. Dalla prossima stagione, infatti, abituatevi a KB10, dato che Mbappé ha scelto il numero più importante nel calcio.

Non uno qualunque e non uno banale, ma quello che ha fatto la storia di questo sport. Con la decisione resa nota attraverso un post sul proprio account X, abbiamo deciso di ripercorrere il recente passato, dedicando un focus agli ultimi 5 numeri 10 del Real Madrid. Un viaggio tra i ricordi più vivi e impressi nella mente dei tifosi anche più giovani.

Luka Modric: il numero 10 da Pallone d’Oro

Partiamo, ovviamente, con chi quel 10 lo ha avuto sulle proprie spalle per le ultime 8 stagioni. Dall’estate del 2017 a quella del 2025, Luka Modric ha rappresentato l’emblema di quelle due cifre. Anni vincenti, che lo hanno portato a vivere serate indimenticabili. Con il Real Madrid ha vinto 31 titoli tra quelli di squadra e quelli individuali, compreso il Pallone d’Oro nel 2018.

Tra i numeri 10 che vedrete in questo elenco, è quello con il maggior numero di titoli, nonché il primo per la maggior risonanza mediatica. Il croato ha lasciato il Real per trasferirsi al Milan, lasciando la sua maglia in eredità al sopracitato Mbappé.

James Rodriguez: un 10 tra fantasia e dribbling

Negli anni della rinascita del Real Madrid, che riuscì a conquistare la storica “Decima” Champions League, il numero 10 era lui. Dalla stagione 2014/15 alla 16/17 ha avuto l’onore di vestire una maglia pesantissima. Sono 9 i trofei vinti con i Blancos, fino al suo trasferimento al Bayern Monaco, che portò proprio al cambio di proprietario della 10, che passò proprio a Modric.

James Rodriguez conta 125 presenze con il Real Madrid, con 37 gol e 42 assist. In Spagna ha vissuto gli anni migliori della sua carriera, superando anche quelli di Porto, dove sbocciò. Dal 2020 non ha più avuto la stessa fortuna, cambiando diverse squadre, fino al suo approdo al Leon in Messico a gennaio. Il colombiano si avvicina alla fine della sua carriera come Modric.

Mesut Ozil: quando il Real non è il ricordo più bello

Si torna ancora più indietro nel tempo, dalla stagione 2011/12 alla 2013/14, altre tre annate per il precedente numero 10 nella storia del Real Madrid. Mesut Ozil viveva anni d’oro, che in Germania lo avevano portato a brillare tra Schalke e Werder Brema, fino alla chiamata dei Blancos. La dirigenza non ci pensò due volte ad affidargli quel numero di maglia, eppure le sue stagioni in Spagna non furono memorabili ai massimi livelli.

Appena 3 trofei con il club, prima della vittoria del Mondiale con la Germania e del suo trasferimento all’Arsenal. Con il Real ha totalizzato 159 presenze con 27 gol e 80 assist. Ma è con i Gunners che vive la sua migliore avventura calcistica, giocando 254 partite, segnando 44 gol, realizzando 77 assist e vincendo 6 trofei. Dopo l’Arsenal, due anni in Turchia e poi il ritiro dal calcio giocato.

Lassana Diarra: il numero 10 più “dimenticato”

Non ce ne voglia Diarra, ma di questo elenco è sicuramente il calciatore che più difficilmente verrebbe associato alla numero 10 del Real Madrid. Sia chiaro, parliamo di un gran giocatore, che bene aveva fatto al Chelsea e che bene farà dopo al PSG, ma che non regge il confronto con i nomi precedenti che abbiamo citato.

Approda dal Portsmouth nel 2009 e gli viene affidato il peso della 10. La terrà solamente per due stagioni, per poi restare un altro anno sotto contratto con i Blancos ed essere così ceduto in Russia. Anni difficili, fino al ritorno in Francia nel 2015 e alla chiamata del PSG nel 2018, dove farà poi le sue fortune in termini di titoli. Con il Real 116 presenze, 1 gol e 7 assist.

Wesley Sneijder: la 10 prima del Triplete

Una sola stagione, la 2008/09, poi quello stesso numero l’avrebbe indossato nell’Inter. Wesley Snejder è il numero 10 più “datato” del nostro percorso, l’ultimo dei 5 nomi in ordine decrescente a livello temporale. Arrivato dall’Ajax nell’estate del 2007, vinse solo una Liga, mettendosi in mostra in maniera limitata. In 66 presenze ha realizzato 11 gol e 12 assist.

Le fortune, però, le farà altrove. Prima dei Blancos le aveva già fatte nell’Ajax, ma sarà soprattutto nell’Inter che vivrà gli anni migliori. In 116 presenze segna 22 gol, realizza 35 assist e vince tutto, risultando uno dei migliori giocatori di quella squadra storica che completò il Triplete. Un’annata che, per molti, lo avrebbe visto meritare la vittoria del Pallone d’Oro. Dopo l’Inter grandi numeri anche al Galatasaray, prima del Nizza e del ritiro in Qatar.