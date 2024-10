DIRETTA Pallone d’Oro 2024: Calhanoglu al ventesimo posto, attesa per Lautaro LIVE

A Parigi si consegna il Pallone d’Oro. L’anno scorso l’ambito premio è stato vinto da Messi per l’ottava volta

A Parigi è tutto pronto per il Pallone d’Oro 2024. Grande attesa, naturalmente, per il vincitore, che a sorpresa non sarà Vinicius jr. Tanto che il brasiliano, e tutti i massimi esponenti del Real Madrid, hanno deciso per ‘protesta’ di non presentarsi. Il favoritissimo ora è Rodri del Manchester City.

Hummels e Dovbyk sono stati i primi calciatore di Serie A ad entrare in classifica. Sia il difensore che l’attaccante della Roma si sono piazzati al ventinovesimo posto. In Francia c’è soprattutto l’Inter, rappresentata da Lautaro, Calhanoglu e Sommer. L’argentino dovrebbe finire nella Top Five, mentre Calhanoglu è ufficialmente al ventesimo posto. Meglio del turco, restando all’Italia, Lookman dell’Atalanta, vincitrice della scorsa Europa League: il nigeriano si classifica al 14esimo posto, meglio di Nico Williams 15esimo.

11° – Phil Foden (Inghilterra – Manchester City)

12° – Florian Wirtz (Germania – Bayer Leverkusen)

13° – Dani Olmo (Spagna – Lipsia, Barcelona)

14° – Ademola Lookman (Nigeria – Atalanta)

14º posto per @Alookman_: fieri di te Mola 🖤💙 14th place for Mola: proud of you Ade 🫶🇳🇬🌟 https://t.co/oGxjU6EZO3 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) October 28, 2024

15° – Nico Williams (Spagna – Athletic Club)

16° Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

17° Federico Valverde (Real Madrid)

18° Emiliano Martinez (Aston Villa)

19° Martin Odegaard (Arsenal)

20° Hakan Calhanoglu (Inter)



21° Bukayo Saka (Arsenal)

22° Antonio Rudiger (Real Madrid)

23° Ruben Dias (Manchester City)

24° William Saliba (Arsenal)

25° Cole Palmer (Chelsea)

26° Declan Rice (Arsenal)

27° Vitinha (PSG)

28° Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

29° Artem Dovbyk (Girona/Roma)

29° Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)

