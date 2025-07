Juve: altro affare con il Milan, arriva l’erede di Savona

I rapporti fra Juventus e Milan sono storicamente buoni e per questo motivo non è da escludere una operazione in entrata per i bianconeri

La Juventus e il Milan si potrebbero presto sedere ad un tavolo per ragionare su una nuova operazione. Vlahovic continua ad essere un obiettivo dei rossoneri. Al momento i bianconeri non aprono ad una offerta inferiore intorno ai 20 milioni di euro e quindi bisognerà aspettare la seconda metà di agosto per capire eventualmente la fattibilità dell’affare. Ma le due squadre potrebbero andare a chiudere un secondo affare.

Secondo le informazioni dell’edizione odierna del Corriere della Sera, il Milan potrebbe ragionare sulla possibilità di cedere un calciatore durante questa sessione estiva e la Juventus è pronta ad approfittarne. Per il momento si tratta di una ipotesi da valutare nel corso della sessione. L’ultima parola spetterà direttamente ad Allegri. Ma, in caso di apertura da una cessione, i bianconeri sonderanno il terreno mettendo sul piatto una proposta importante.

Calciomercato Juve: occhi in casa Milan, i dettagli

La Juventus deve ancora sbloccare il suo calciomercato. Le cessioni principali stanno frenando le entrate, ma presto Comolli spera di riuscire a chiudere qualche operazione in uscita. Fra i calciatori che sembrano essere con le valigie in mano c’è anche Savona. Addio che porterebbe i bianconeri a dover andare a prendere un centrale per consentire a Tudor di avere un pacchetto arretrato completo.

E il nome che potrebbe tornare in auge per la Juventus è quello di Tomori. Stando al Corriere della Sera, l’inglese è destinato ad essere sacrificato sul calciomercato per fare spazio a Leoni. Contro il Liverpool è stato fra i peggiori e questo lo allontana ancora di più dal vestire il rossonero in futuro. Naturalmente molto dipenderà da Allegri. Il tecnico ha sempre puntato forte sul calciatore, ma le cose sono destinate a cambiare nel prossimo futuro.

Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi. La Juventus ha altre priorità e solo successivamente si entrerà nel vivo per quanto riguarda il centrale. Il nome di Tomori è da tenere in considerazione per i bianconeri visto che è stato già seguito nelle precedenti sessioni di calciomercato. Ed ora l’affare potrebbe concludersi con la partenza di Savona.

Mercato Juventus: Tomori resta un obiettivo

Tomori resta un obiettivo di calciomercato per la Juventus. Naturalmente il suo eventuale arrivo è legato sia all’apertura del Milan alla cessione oltre che alla partenza di Savona.

Resta una pista da seguire con attenzione nel corso del calciomercato. La Juventus potrebbe puntare su Tomori per rinforzare la difesa in caso di addio del classe 2003.