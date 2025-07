Inter, Juve o Milan? Scelta fatta, ecco dove giocherà Leoni

Leoni conteso dalle big della Serie A, la scelta è stata fatta per la prossima stagione. La decisione sul futuro del difensore

Giovanni Leoni è uno dei nomi più ambiti del calciomercato estivo 2025. Sul promettente difensore classe 2006, come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, hanno infatti messo gli occhi tutte le big del campionato di Serie A.

Anche la Juventus non ha mai mollato la pista che porta al centrale del Parma e presto potrebbe rilanciare nella corsa all’ambitissimo talento corteggiato da vicino anche da Inter e Milan. Il club emiliano, dal canto suo, punta a massimizzare dalla possibile cessione di Leoni, anche se preferirebbe tenere in rosa un altro anno il giocatore.

La dirigenza dei ducali valuta circa 30 milioni come base fissa il giovanissimo difensore classe 2006, oltre alla parte relativa ai bonus, per arrivare complessivamente ad almeno a 35 milioni di euro. Tutte le pretendenti sono dunque avvisate.

Leoni tra Inter, Milan e Juventus: decisione già presa

Nel sondaggio lanciato sulle pagine social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale sarebbe la soluzione migliore per il baby difensore in caso d’addio ai ducali. La scelta è stata fatta.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Tutte le big di Serie A (e non solo) in corsa per Giovanni #Leoni, gioiello del #Parma: quale sarebbe la soluzione migliore per il baby difensore in caso d’addio ai ducali? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 18, 2025

A spuntarla nel sondaggio X di CM.IT è l’Inter di Chivu con il 37,9% delle preferenze. Il 28,2% dei votanti ha invece scelto la Juventus come destinazione ideale per Leoni, mentre il Milan raccoglie il 23,4% dei voti. Infine, non ‘scalda’ la cessione all’estero (10,5%). Il verdetto, come sempre, arriverà dal mercato.