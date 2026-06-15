Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Amorim-Milan, è fatta: scelto il nuovo allenatore

Foto dell'autore

Ore caldissime in casa rossonera per la firma del nuovo tecnico: ecco tutti i dettagli in vista della prossima stagione. 

Il Milan ha deciso. Sarà Rúben Filipe Marques Amorim il nuovo allenatore e prenderà il posto di Massimiliano Allegri: l’ex Manchester United dovrebbe addirittura sbarcare in Italia nelle prossime ore per firmare il nuovo contratto con la compagine rossonera.

Ruben Amorim
Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.itù

A confermare la fumata bianca sono il quotidiano portoghese ‘A Bola’ e l’esperto di mercato Matteo Moretto, secondo cui la dirigenza rossonera e il 41enne portoghese avrebbero raggiunto ormai l’accordo totale e lo stipendio dovrebbe essere di 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus fino al 30 giugno 2028 (con opzione in favore della società per un’ulteriore stagione).

Niente da fare, quindi, per l’austriaco Glasner che sembrava molto vicino al Milan nelle scorse settimane: proprio in dirittura d’arrivo c’è stato il sorpasso da parte di Amorim, che si appresta a guidare il Milan nella prossima stagione.

5178

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

2 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

4 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

5 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

6 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU