Amorim-Milan, è fatta: scelto il nuovo allenatore

Ore caldissime in casa rossonera per la firma del nuovo tecnico: ecco tutti i dettagli in vista della prossima stagione.

Il Milan ha deciso. Sarà Rúben Filipe Marques Amorim il nuovo allenatore e prenderà il posto di Massimiliano Allegri: l’ex Manchester United dovrebbe addirittura sbarcare in Italia nelle prossime ore per firmare il nuovo contratto con la compagine rossonera.

A confermare la fumata bianca sono il quotidiano portoghese ‘A Bola’ e l’esperto di mercato Matteo Moretto, secondo cui la dirigenza rossonera e il 41enne portoghese avrebbero raggiunto ormai l’accordo totale e lo stipendio dovrebbe essere di 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus fino al 30 giugno 2028 (con opzione in favore della società per un’ulteriore stagione).

Niente da fare, quindi, per l’austriaco Glasner che sembrava molto vicino al Milan nelle scorse settimane: proprio in dirittura d’arrivo c’è stato il sorpasso da parte di Amorim, che si appresta a guidare il Milan nella prossima stagione.