Sorpasso all’ultima curva: la Juve lo soffia all’Inter

I bianconeri pronti a colpire due volte, di cui una davvero a sorpresa nei confronti di Marotta e Ausilio: la mossa decisiva

Le storie di Juventus, Inter e Milan in questo calciomercato estivo stanno ormai incrociandosi sempre più spesso, come già accaduto in passato. Bremer è stato uno dei casi più clamorosi del passato recente, ma nelle ultime settimane possiamo individuare in particolare tre nomi principali in tal senso. Dusan Vlahovic, Randal Kolo Muani e Giovanni Leoni. Il serbo è nel mirino dei rossoneri, Allegri lo riabbraccerebbe volentieri ma la dirigenza del Diavolo – avendo potenzialmente il coltello dalla parte del manico – temporeggia per mettere pressione alla Juve e strappare condizioni migliori.

Entrambe poi, in termini diversi, hanno gli occhi su Kolo Muani: i bianconeri sperano di riaverlo e dopo il possibile naufragio della trattativa per le posizioni lontane sulla questione formula potrebbero ora aver trovato uno spiraglio. Di contro il Milan ci sta facendo un pensierino, soprattutto se non dovesse sbloccarsi la situazione Vlahovic. La Signora resta molto avanti in virtù della volontà del giocatore. E soprattutto, secondo ‘La Stampa’, Comolli avrebbe ammorbidito il ‘no’ secco all’obbligo di riscatto che era il nodo principale. Ci sarà a questo punto da discutere sulle condizioni a cui può attivarsi questo obbligo: la Juve vorrebbe inserire dei termini magari non troppo complicati, ma neanche così semplici. Una via di mezzo ragionevole, insomma. E poi c’è Leoni, con novità importanti all’orizzonte.

L’Inter non chiude per Leoni, la Juve ha la mossa per il sorpasso

Come detto, tra gli altri nomi che intrecciano le storie di mercato delle tre big del Nord del nostro campionato, c’è anche Giovanni Leoni, promettentissimo difensore centrale del Parma. Il classe 2006 è diventato da qualche tempo l’obiettivo principale per la difesa di Chivu che lo ha allenato fino a poche settimane fa. Ma la richiesta dei ducali è altissima, per cui i nerazzurri stanno ragionando sul da farsi. Nel frattempo, però, hanno offerto anche il fianco agli eventuali inserimenti di altri.

Come appunto la Juventus. Secondo ‘La Stampa’ Marotta e Ausilio starebbero pensando seriamente di mollare Leoni dirottando parte di quell’investimento su Ademola Lookman, considerato prioritario. E al tempo stesso i bianconeri hanno scalato posizioni con un’operazione che stuzzica e non poco il Parma. La proposta della Juve sarebbe di lasciare un altro anno in prestito a Parma il giocatore, in cambio però di uno sconto importante sul prezzo del cartellino. Questo potrebbe permettere ai bianconeri di sorpassare così l’Inter. E Comolli piazzerebbe una doppia accelerata non da poco.