Nuovo rinvio dopo Bologna-Milan, campionato nel caos

Dopo il caso dello scorso weekend con Bologna-Milan, altro rinvio in campionato: partita destinata a non disputarsi, scoppia nuovamente il caos

Va in archivio un weekend di campionato che è stato piuttosto intenso, con gare importanti che hanno dato una nuova fisionomia alla classifica di Serie A. E altre che non si sono disputate, come Bologna-Milan, la cui vicenda ha fatto parecchio discutere ed è destinata a farlo ancora nelle prossime settimane.

Nonostante il Milan e la Lega Serie A spingessero per giocare a porte chiuse o in campo neutro, alla fine, il match è stato rinviato a data da destinarsi. Sarà questo il tema che terrà banco da qui in avanti, per capire quando piazzare, in un calendario intasatissimo, visti gli impegni delle due squadre in tutte le competizioni, il recupero del match tra rossoblù e rossoneri.

Come spiegato dal presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, al momento non c’è una data in calendario prima di febbraio per Bologna-Milan. Seguirà dibattito, come si diceva una volta in tv, e di certo le polemiche non mancheranno, ancora una volta.

C’è un altro caso rinvio che tiene banco in queste ore, complicando ulteriormente le cose. Ci spostiamo però stavolta in Serie B e precisamente parliamo della disputa di Cosenza-Salernitana. Nelle prossime ore, è prevista una riunione nella Prefettura del capoluogo di provincia calabrese, per discutere di un possibile rinvio della sfida di circa ventiquattr’ore. Non sabato 2 novembre alle 17.15, come originariamente previsto, ma il giorno dopo, domenica 3 novembre.

La Questura di Cosenza ha presentato una specifica richiesta all’Osservatorio delle Manifestazioni Sportive del Viminale, motivandola con esigenze di ordine pubblico. Infatti, in settimana, ci sarà un massiccio dispiegamento delle forze dell’ordine in città per gestire l’accesso ai cimiteri e la viabilità urbana, per i giorni della commemorazione dei defunti.

Inoltre, l’area mercatale della vicina Rende, abitualmente adibita al prefiltraggio delle tifoserie ospiti, è momentaneamente indisponibile per via della manifestazione Oktoberfest fino a domenica. Dunque, i tifosi granata dovrebbero venire accolti in un’area di parcheggio nelle vicinanze dello stadio ‘Marulla’, ma per permettere una migliore gestione della viabilità la richiesta sarebbe, per l’appunto, posticipare il match a domenica.