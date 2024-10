Napoli-Kvaratskhelia, l’incontro che ‘agita’ Conte

Kvaratskhelia contro il Lecce è partito in panchina e tiene banco ancora la questione rinnovo: possibile incontro in arrivo

Settantadue minuti in panchina. Khvicha Kvaratskhelia contro il Lecce si è accomodato al fianco di Antonio Conte, lasciando spazio alle giocate di Neres dal primo minuto. Un avvicendamento che era nell’aria da qualche settimana, visto lo stato di forma del brasiliano e le difficoltà del georgiano.

Contro il Milan martedì sera dovrebbe tornare a prendersi la fascia sinistra dell’attacco del Napoli, sperando in prestazioni migliori rispetto alle ultime uscite. Nonostante uno score comunque positivo (quattro gol e due assist all’attivo), il numero 77 azzurro ha palesato qualche difficoltà ed in alcune occasioni è apparso anche nervoso. Difficile non pensare che dietro possa esserci anche la questione rinnovo. Il contratto è fino al 2027, ma l’ingaggio del georgiano è tra i più bassi della rosa azzurra e non certo in linea con le qualità e l’importanza del calciatore nella squadra.

Ecco perché da mesi si parla di rinnovo con adeguamento dell’ingaggio, anche se le parti sono ancora molto distanti. Tra i sei milioni (bonus inclusi) offerti dal Napoli agli otto chiesti dall’entourage del calciatore ballano due milioni che rappresentano, al momento, un problema che non si riesce a risolvere.

Calciomercato, rinnovo Kvaratskhelia: si attende il nuovo incontro

Le parti continuano a parlarne e nei prossimi giorni potrebbe esserci un nuovo incontro. L’entourage del calciatore, infatti, è in Italia e tra questa e la prossima settimana potrebbe andare in scena un vertice con la dirigenza azzurra.

Un faccia a faccia per provare a trovare un punto d’incontro, anche se le posizioni al momento appaiono non conciliabili: il Napoli non ha intenzione di rivedere al rialzo la propria offerta, così come Kvaratskhelia non sembra voler accettare una cifra minore da quella richiesta. Club e giocatore proveranno, ad ogni modo, a trovare un’intesa, con la possibilità che venga inserita nel nuovo contratto anche una clausola.

Di certo a fare il tifo per un accordo nel minor tempo possibile è Antonio Conte: il tecnico salentino vuole un Kvaratskhelia totalmente inserito all’interno del progetto perché la corsa al titolo passa inevitabilmente per i suoi piedi e il suo talento.