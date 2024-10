Milan-Napoli alle porte, è allarme Lukaku: “Deve stare in panchina”

Nel Napoli che viaggia al primo posto in classifica scoppia il caso Lukaku: ora può diventare un problema per Conte

Lo ha fortemente voluto e alla fine lo ha ottenuto. Antonio Conte ha messo la sua parola per Romelu Lukaku e il belga è diventato il centravanti del Napoli. Un impatto importante quello dell’ex Inter nelle prime uscite con la maglia azzurra: 3 gol e 4 assist in 7 partite sono un bottino ragguardevole, ma nel calcio non dicono tutto.

Non dicono, ad esempio, che da un paio di partite il 31enne sta faticando non poco a dare il suo contributo, sia dal punto di vista della partecipazione al gioco, sia dal punto di vista della finalizzazione. Sostituito contro l’Empoli, quando il punteggio era ancora di parità, non è riuscito ad incidere anche contro il Lecce, uscendo a cinque minuti dalla fine per questioni tattiche.

Dopo la pausa per le Nazionali si è assistito ad una sorta di involuzione di Lukaku, tanto che i tifosi hanno iniziato a criticarlo sui social e non solo. Atteso da quattro scontri diretti consecutivi, il belga deve tornare subito in carreggiata, altrimenti il Napoli si ritroverebbe un problema di difficile risoluzione.

Napoli, Lukaku diventa un problema: “Il peggiore della storia”

Le prestazioni di Romelu Lukaku sono finite sotto la lente d’ingrandimento dei tifosi che ora chiedono al belga una svolta immediata.

Il rischio è che diventi un problema per il Napoli e i tifosi lo scrivono chiaramente sui social: “Non vorrei, ma si sta delineando un problema Lukaku: sempre anticipato, lento, mai incisivo”. Una considerazione che trova d’accordo molti sostenitori partenopei che arrivano a chiedere di escluderlo dalla formazione titolare: “Se continua così deve stare in panchina”. Chissà cosa ne penserà Conte che lo ha fortemente voluto e finora non ha mai rinunciato a lui.

Ecco alcuni tweet:

Non vorrei, ma comincia a delinearsi un problema Lukaku, sempre anticipato, lento, mai incisivo. Con lui tutti i difensori sembrano Bremer.

E non credo che valga ancora la questione della mancata preparazione. — giuseppe aufiero (@giuseppeaufiero) October 27, 2024

infatti osimhen ti ha solo trascinato a vincere uno scudetto e lukaku negli ultimi tre anni ha fatto semplicemente ridere, ad oggi non c’è paragone — vincenzo (@kimtipregotorna) October 27, 2024

Dite a Lukaku che l’adoro! Ma che se continua così deve stare in panchina.. mi fa male ancora il fegato 😫 — Anna (@Anna55313469) October 27, 2024

Lukaku ha giocato veramente male, ha tenuto poche palle, statico, lo hanno tenuto bene, uno scatto non vale una Messa, si è divorato un gol abbastanza goffamente e ha toccato pochi palloni — Torrenapoli (Gianluca Torre) (@Torrenapoli1) October 27, 2024

Lukaku si e’ mangiato di tutto…

Neres non puo’ giocare a sx Conte dovra’ lavorare per creare alternative — Iago A G (@Iago357) October 26, 2024