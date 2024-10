Lautaro Martinez-Juventus, è successo ancora: duro attacco

Lautaro Martinez nella top ten del Pallone d’Oro ma preso di mira dopo Inter-Juventus: con i bianconeri succede spesso

Un derby d’Italia sorprendente e pirotecnico: chi si aspettava la classica partita tattica è rimasto spiazzato dal 4-4 tra la squadra di Inzaghi e quella di Thiago Motta. Vincono gli attacchi, mentre le difesa hanno dato dimostrazione di dover lavorare ancora.

Quattro gol per i campioni d’Italia, ma una prestazione sottotono per Lautaro Martinez. L’argentino si è visto poco ed ha inciso ancora meno, con una sua palla persa che ha dato il là all’azione che ha portato al 2-1 della Juventus. Il tutto è accaduto il giorno prima del viaggio a Parigi, dove Lautaro Martinez è finito nella top-ten del Pallone d’Oro.

Un premio a quanto fatto nel 2024, un anno che ha visto il capitano dell’Inter assoluto protagonista, sia con la maglia nerazzurra che con quella dell’Argentina. L’inizio di questa stagione però lo ha visto accusare qualche problema: i gol finora sono 3 in campionato e uno in Champions League, bottino non all’altezza della qualità del calciatore.

Ecco allora arrivare le polemiche e una critica che riguarda proprio la sfida di domenica con la Juventus: è successo ancora una volta.

Inter, Lautaro Martinez nel mirino: “Con la Juve succede spesso”

Ad analizzare Inter-Juventus e a mettere sotto la lenta d’ingrandimento la prestazione di Lautaro Martinez è il giornalista di Mediaset Matteo Barzaghi che sottolinea un aspetto particolare: le difficoltà riscontrate dall’argentino contro la Juventus anche in passato.

Appena due le reti nei tredici confronti di campionato fin qui disputati, quattro in 19 se si aggiungono anche le partite in coppa Italia e Supercoppa. Non certo una media realizzativa da Lautaro e questo Barzaghi lo sottolinea in una diretta su Instagram: “Da lui domenica ci si aspettava di più. È mancato, come gli è successo spesso contro la Juventus“. Una critica, neanche tanto velata, per Lautaro Martinez e la sua capacità di incidere anche nelle partite più importanti, quelle più sentite.

Una problematica che spesso accompagna Lautaro Martinez che però, è bene ricordare anche questo, ha fatto anche gol decisivi in partite dalla particolare importanza.