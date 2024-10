Inzaghi tagliato fuori: cambio in panchina

L’avvio di stagione terribile di un top club di Premier League ha alimentato le voci anche sul futuro di Inzaghi. Intanto non mancano i candidati per la panchina

I risultati nell’economia della carriera di un allenatore restano al centro di tutto. La continuità resta un fattore fondamentale, e lo sa benissimo Simone Inzaghi, divenuto nel corso del tempo un pilastro fondamentale del mondo Inter.

Un lavoro quello del tecnico piacentino ben conosciuto sia in Italia che in Europa, lì dove un importante club di Premier League sta invece vivendo l’ennesima stagione di delusioni. Il riferimento è al Manchester United, che proprio non riesce a tornare la gloriosa squadra dei tempi di Sir Alex Ferguson, in grado di vincere tanto in patria quanto in Europa.

I Red Devils hanno iniziato col piede errato anche questa annata, tra prestazioni disastrose, brutte sconfitte ed una classifica di Premier League drammatica in relazione all’importanza del club e agli investimenti fatti. Con questi risultati è inevitabile quindi mettere in discussione la figura di Erik ten Hag, mai troppo amato dalle parti di Manchester, e per la cui successione nelle scorse settimane era emerso con forza anche il nome dello stesso Simone Inzaghi.

Calciomercato, niente Inzaghi per lo United: da Xavi a Terzic, i candidati per il dopo ten Hag

Alla luce dell’ennesima stagione sottotono, il Manchester United ha iniziato quindi ad esplorare le opzioni di alto profilo che possano eventualmente andare a rimpiazzare ten Hag soprattutto nell’ottica della prossima annata.

Attualmente la squadra di Old Trafford si trova a metà classifica in Premier League, una situazione che ha generato preoccupazione tra i dirigenti e crescente insoddisfazione tra i tifosi. La mancanza di risultati e i pesanti esborsi in termini economici fatti hanno messo in discussione la continuità dell’allenatore olandese, che non è stato in grado di trovare la formula adatta alla squadra.

Nell’ottica di un futuro addio, al netto della suggestione Inzaghi, ‘Fichajes.net’ evidenzia i tre possibili candidati a raccogliere il peso eventuale della panchina dello United.

I nomi di Xavi Hernández, Ruben Amorim e Edin Terzic guidano la lista dei possibili successori. Il primo è a caccia di una nuova chance dopo Barcellona, mentre il secondo e il terzo hanno fatto bene rispettivamente allo Sporting e al Borussia Dortmund.