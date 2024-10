Inzaghi ha detto sì: accordo prima di Inter-Juve

L’Inter continua il proprio percorso tra campionato e Champions ma i rumors sul futuro di Simone Inzaghi non si placano. Le ultime sull’allenatore nerazzurro

Non senza fatica l’Inter ha trovato tre punti pesantissimi ieri sera in Champions League sul campo dello Young Boys. Una serata complicata anche dal calcio di rigore fallito da Arnautovic e risollevata solo nei minuti finali dalla zampata vincente del solito Marcus Thuram.

Tre punti dl peso specifico incalcolabile per la squadra di Simone Inzaghi vista l’alta concorrenza nel girone unico della massima competizione europea. Ora spazio al big match di Serie A contro la Juventus di domenica in cui l’Inter avrà un margine d’errore ancora più risicato. Lo sa benissimo il tecnico piacentino che si gode gli ultimi successi e che al contempo continua a vedere il proprio nome legato alle vicende di calciomercato.

Nonostante il rinnovo contrattuale fino all’estate 2026, continuano ad inseguirsi rumors e speculazioni su un eventuale destino di Inzaghi lontano da San Siro. Il focus è in particolare sul Manchester United, che con ten Hag sta vivendo un’altra stagione da dimenticare con un avvio di Premier League ben al di sotto di aspettative ed ambizioni della società.

Il futuro dell’olandese sembra quindi sempre più lontano da Old Trafford, mentre le voci su un eventuale passaggio di Inzaghi in Premier continuano a non mancare.

Calciomercato Inter, Inzaghi-Manchester United: le ultime

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra e riportate dai colleghi di ‘Interlive.it’, Inzaghi avrebbe anche già dato il via libera per allenare il Manchester United.

Dopo un paio di colloqui avuti in videoconferenza pare infatti che il tecnico italiano abbia detto eventualmente sì, con tanto di due contatti confermati stando ai colleghi. La proposta in questione avrebbe inoltre in dote un budget molto importante per ciò che concernerebbe il prossimo calciomercato estivo, con lo scopo di costruire una squadra di alto profilo.

Il tutto affiancato da un maxi contratto per lo stesso Inzaghi, che ha dimostrato già in carriera di aver già portato in dote risultati importanti dal punto di vista internazionale, con la finale di Champions di un paio d’anni fa.