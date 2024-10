Gyokeres al Milan, il blitz rossonero spiazza tutti

Viktor Gyokeres è il bomber del momento, segna a raffica e attrae le big d’Europa: il Milan prova il blitz per spiazzare tutti

Missione bomber per il Milan. I rossoneri cercano il grande numero 9 per il futuro e hanno individuato quello che potrebbe essere il nome giusto: Vitkor Gyokeres. Non un profilo qualsiasi, visto che parliamo di uno degli attaccanti più corteggiati d’Europa.

Il ventiseienne svedese da un paio di stagioni è diventato una macchina da gol: 43 in 50 partite quelli nella scorsa stagione, mentre in quella in corso ha già toccato quota 13 in altrettante partite. Il campionato portoghese è ormai sua terra di conquista: sono 11 le reti realizzate in 8 presenze, più di una a partita. Un rendimento del genere non poteva che ingolosire tutte le grandi squadre d’Europa e, in effetti, per bussare alla porta dello Sporting c’è la fila.

Le società inglesi sono quelle in pole, per la loro capacità di spendere cifre importantissimi come quelle necessarie per convincere i portoghesi a cedere il loro bomber. Arsenal, Chelsea, Manchester City, United e ancora Newcastle, tutte pensano a lui per rinforzare il proprio reparto offensivo: la clausola da 100 milioni di euro non spaventa le inglesi, ma non frena anche le velleità italiane con il Milan in prima fila.

Calciomercato Milan, missione per Gyokeres: scout in azione

Secondo quanto riportato da ‘caughtoffside.com’, infatti, alcuni scout rossoneri avrebbero visionato da vicino le prestazioni di Gyokeres.

Una missione per valutare dal vivo le caratteristiche e le qualità di un attaccante che ha dimostrato di saper segnare in qualsiasi modo e in ogni circostanza. Oltre ai rossoneri, secondo la stessa fonte, anche il Napoli avrebbe inviato i propri osservatori per guardare in azione l’attaccante svedese. Rapporti, neanche a dirlo, più che positivi, ma che non saranno i soli. Più che i dubbi sulle qualità del calciatore, infatti, la parte difficile sarà riuscire a battere la concorrenza delle grandi d’Europa, pronte a sfidarsi con offerte faraoniche per prendere il bomber.

Come detto servirà sborsare quasi certamente i 100 milioni della clausola e poi strappare il sì del calciatore con un ingaggio da top player, due fattori che potrebbero allontanare Gyokeres dalla Serie A.